Acidente em Linhares: carro capota e interdita pista na BR 101

Um carro capotou e deixou uma pista da BR 101, no sentido Linhares, no Norte do Espírito Santo, interditada no início da tarde deste domingo (8). O acidente aconteceu na altura do bairro Canivete, no km 142, e, de acordo com a Eco101, concessionária responsável pela administração da via, não houve vítimas. O vídeo (acima) foi registrado pela equipe de reportagem da TV Gazeta Norte, que passava pelo local no momento do acidente.