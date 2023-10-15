Guarda tem viatura atingida por BMW ao sinalizar acidente em Vitória

Uma viatura da Guarda Municipal de Vitória foi atingida por um BMW quando os agentes pararam para fazer a sinalização de outro acidente na manhã deste domingo (15), na Ponte de Camburi, na Capital. Não há informações sobre feridos.

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que, logo no início da manhã, um Fiat Idea bateu no canteiro na subida da ponte, sentido Praia do Canto. Os agentes da Guarda Municipal foram acionados e, quando faziam a sinalização do local do acidente, outro veículo em alta velocidade, uma BMW, atingiu a viatura. Com o impacto da atida, o primeiro automóvel foi jogado mais adiante.

Mais cedo um outro veículo bateu no canteiro na subida da ponte Crédito: Álvaro Guaresqui

A informação inicial é de que o motorista do BMW teve ferimentos leves. Ele e os agentes foram para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

De acordo com a Guarda Municipal, por muito pouco um agente da corporação não foi atingido pela BMW. Segundo a corporação, o condutor do veículo se recusou fazer o teste do bafômetro. "Ele está em atendimento num hospital de Vitória e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia Regional para se apresentar à autoridade policial, pois tinha mais de dois sintomas de embriaguez. Já o condutor do Fiat Idea realizou o teste e o resultado deu negativo", diz a nota.

Motorista foi liberado após pagar fiança

Procurada pela reportagem nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil informou que o motorista de 25 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".

O homem foi liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Não há informações sobre o valor da fiança. O nome do motorista não foi divulgado.

Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.