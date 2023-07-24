Motociclista e garupa morrem após serem atingidos por BMW em Vargem Alta

Dois jovens, de 23 e 24 anos, que estavam em uma moto, morreram em um acidente envolvendo o veículo em que estavam e um carro BMW. A colisão ocorreu em Vila Esperança, no interior de Vargem Alta, na região Serrana do Espírito, na noite de domingo (23).
Segundo a Polícia Militar, as vítimas são Wemerson Gustavo Stabnow Costa, 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, de 23. A corporação não informou quem era o condutor e a garupa da moto, e também não informou nome e idade do condutor da BMW.
A Polícia Militar disse que o acidente aconteceu por volta de 23h30. De acordo com a PM, o motorista do BMW perdeu o controle da direção do veículo e atingiu a moto em que as vítimas estavam. Wemerson Gustavo morreu no local, e Mayk chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro de um hospital no município, mas faleceu após dar entrada na unidade.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o motorista foi submetido ao teste de bafômetro e os procedimentos adotados com ele, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.