Motociclista e garupa morrem após serem atingidos por BMW em Vargem Alta

A Polícia Militar disse que o acidente aconteceu por volta de 23h30. De acordo com a PM, o motorista do BMW perdeu o controle da direção do veículo e atingiu a moto em que as vítimas estavam. Wemerson Gustavo morreu no local, e Mayk chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro de um hospital no município, mas faleceu após dar entrada na unidade.