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Acidente

Motociclista e garupa morrem após serem atingidos por BMW em Vargem Alta

Segundo a PM, motorista perdeu controle da direção do carro e atingiu moto em que estavam Wemerson Gustavo Stabnow Costa, de 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, de 23, no domingo (23)

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 13:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jul 2023 às 13:58
Dois jovens, de 23 e 24 anos, que estavam em uma moto, morreram em um acidente envolvendo o veículo em que estavam e um carro BMW. A colisão ocorreu em Vila Esperança, no interior de Vargem Alta, na região Serrana do Espírito, na noite de domingo (23).
Segundo a Polícia Militar, as vítimas são Wemerson Gustavo Stabnow Costa, 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, de 23. A corporação não informou quem era o condutor e a garupa da moto, e também não informou nome e idade do condutor da BMW.
A Polícia Militar disse que o acidente aconteceu por volta de 23h30. De acordo com a PM, o motorista do BMW perdeu o controle da direção do veículo e atingiu a moto em que as vítimas estavam. Wemerson Gustavo morreu no local, e Mayk chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro de um hospital no município, mas faleceu após dar entrada na unidade. 
Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o motorista foi submetido ao teste de bafômetro e os procedimentos adotados com ele, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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