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Em Dores do Rio Preto

Idosa é internada em UTI após acidente com caminhão na BR 482 no ES

Uno colidiu na traseira de um caminhão estacionado às margens da rodovia por conta de problemas mecânicos; a passageira de 73 anos foi levada para Cachoeiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 out 2023 às 11:09

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:09

Idosa é internada em UTI após acidente com caminhão no Caparaó
O Uno bateu na traseira do caminhão estacionado e uma passageira se feriu com gravidade Crédito: Divulgação/ PM
Uma idosa de 73 anos está internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, após sofrer um acidente na noite de segunda-feira (17), na BR 482, próximo à localidade de Bom Jardim, zona rural de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó capixaba. A vítima era passageira de um Fiat Uno, que bateu na traseira de um caminhão parado na pista.
A colisão, segundo informações da Polícia Militar, foi entre um caminhão Mercedes Benz e o veículo menor. O Samu fez o atendimento da senhora de 73 anos, inicialmente levada ao pronto-socorro de Guaçuí e posteriormente transferida para a UTI de Cachoeiro, na unidade móvel avançada.
O proprietário do caminhão, de 41 anos, contou que o veículo quebrou e por isso estacionou às margens da rodovia para buscar auxílio mecânico. Ele afirmou aos militares que sinalizou o trecho.
O motorista do Fiat Uno, de 73 anos, foi socorrido ao pronto-socorro de Guaçuí, onde contou que seguia em direção ao município quando se deparou com o caminhão na rodovia não conseguindo desviar, colidindo com a lateral direita (carona).
Ambos os veículos estavam com documentação em dia, sendo removidos por guinchos particulares. Os condutores não apresentavam sinais de embriaguez, com resultados negativos nos respectivos testes.

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