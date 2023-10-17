Idosa é internada em UTI após acidente com caminhão na BR 482 no ES

Uma idosa de 73 anos está internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, após sofrer um acidente na noite de segunda-feira (17), na BR 482, próximo à localidade de Bom Jardim, zona rural de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó capixaba. A vítima era passageira de um Fiat Uno, que bateu na traseira de um caminhão parado na pista.
A colisão, segundo informações da Polícia Militar, foi entre um caminhão Mercedes Benz e o veículo menor. O Samu fez o atendimento da senhora de 73 anos, inicialmente levada ao pronto-socorro de Guaçuí e posteriormente transferida para a UTI de Cachoeiro, na unidade móvel avançada.
O proprietário do caminhão, de 41 anos, contou que o veículo quebrou e por isso estacionou às margens da rodovia para buscar auxílio mecânico. Ele afirmou aos militares que sinalizou o trecho.
O motorista do Fiat Uno, de 73 anos, foi socorrido ao pronto-socorro de Guaçuí, onde contou que seguia em direção ao município quando se deparou com o caminhão na rodovia não conseguindo desviar, colidindo com a lateral direita (carona).
Ambos os veículos estavam com documentação em dia, sendo removidos por guinchos particulares. Os condutores não apresentavam sinais de embriaguez, com resultados negativos nos respectivos testes.