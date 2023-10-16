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Sul do Estado

Carreta perde o freio, atinge carros e mata casal em rodovia de Castelo

Acidente grave foi registrado na serra de Castelo, na tarde de domingo (15). Rodovia liga o município a Venda Nova do Imigrante

Publicado em 

16 out 2023 às 12:03

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 12:03

Acidente mata casal e deixa outras pessoas feridas em Castelo
Acidente mata casal e deixa outras pessoas feridas em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Um grave acidente envolvendo dois carros e uma carreta matou um casal - identificado como Iago Santos Fileti e Aline Pereira Soares - e deixou outros dois motoristas feridos na tarde de domingo (15), na ES 166, na Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A carreta, segundo testemunhas, perdeu o freio descendo a serra, invadiu a pista contrária e atingiu dois carros, que subiam sentido Venda Nova do Imigrante.
Os carros que subiam a serra eram um Honda Civic e um Volkswagen Fusca. Eles foram atingidos pela carreta carregada de soja. De acordo com a Polícia Militar, o motorista da carreta seguia sentido Castelo quando perdeu o freio na altura do radar. Os carros foram jogados para fora da pista, em uma ribanceira. Parte da carga ficou espalhada na pista.
Uma equipe do Samu/192 socorreu o motorista da carreta, que sentia dores nas costas, para o Hospital Municipal de Castelo. Um homem e uma mulher que estavam no Civic morreram no local, presos às ferragens. 
Iago Santos Fileti Aline Pereira Soares
Iago Santos Fileti e Aline Pereira Soares estavam no Civic e não resistiram ao acidente. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
No outro carro, um motorista foi socorrido pelo Samu para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e, na tarde desta segunda-feira (16), estava internado no Pronto Socorro do hospital. Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta fez o teste do etilômetro no hospital, que deu negativo. Após atendimento médico, ele foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional.
A Polícia Civil foi acionada e os corpos da Aline, de 28 anos, e do Iago, de 30 anos, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. O condutor foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação.
De acordo com familiares, o sepultamento do corpo do Iago estava previsto para acontecer às 17h desta segunda-feira (16), em Venda Nova do Imigrante, enquanto o enterro da Aline será realizado às 8h desta terça-feira (17). 

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