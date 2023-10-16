Acidente com morte é registrado na BR 101 em Aracruz

Uma colisão envolvendo dois caminhões e um carro matou o pastor Antonio Carlos Barbosa e a filha Thalita Loren Leandro Barbosa, de 29 anos. O acidente aconteceu no quilômetro 172 da BR 101, próximo à praça do pedágio de Jacupemba, Aracruz, Norte do Espírito Santo.
O religioso teve a morte confirmada no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já a jovem ainda foi socorrida para o Hospital Rio Doce, em Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado posteriormente. Segundo a unidade médica, ela teve uma parada cardiorrespiratória e houve tentativas para reanimá-la no caminho, mas sem sucesso.
As vítimas estavam no carro de passeio, onde estava também a esposa de Antonio Carlos e mãe de Thalita. Ela ficou ferida e foi encaminhada para o mesmo hospital que a filha. Na manhã desta terça-feira, o Hospital Rio Doce informou que a mulher estava lúcida e acordada.
Segundo a PRF, o acidente foi registrado por volta das 14h desta segunda-feira (16), e às 14h45 a pista seguia totalmente interditada para atendimento da ocorrência, com o trânsito fluindo em sistema "Pare e Siga". Às 16h10, a PRF informou que o trânsito na via seguia nos dois sentidos por desvio de faixas. A dinâmica das colisões ainda não foi revelada.
A Eco101 também informou, em nota, que o tráfego foi totalmente interditado por volta das 15h30 para realização da perícia, e liberado às 16h09.