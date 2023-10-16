Acidente com morte é registrado na BR 101 em Aracruz

As vítimas estavam no carro de passeio, onde estava também a esposa de Antonio Carlos e mãe de Thalita. Ela ficou ferida e foi encaminhada para o mesmo hospital que a filha. Na manhã desta terça-feira, o Hospital Rio Doce informou que a mulher estava lúcida e acordada.

Segundo a PRF, o acidente foi registrado por volta das 14h desta segunda-feira (16), e às 14h45 a pista seguia totalmente interditada para atendimento da ocorrência, com o trânsito fluindo em sistema "Pare e Siga". Às 16h10, a PRF informou que o trânsito na via seguia nos dois sentidos por desvio de faixas. A dinâmica das colisões ainda não foi revelada.