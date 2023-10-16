Homem é amarrado com fios e morto a tiros no meio da rua em Vitória

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a polícia acredita que a vítima estava queimando os fios para tirar a furtar parte do cobre quando foi flagrado por traficantes que o amarraram com os próprios fios. A vítima foi agredida e arrastada até a Rua Audifax de Amorim, onde foi executada com vários tiros no meio da rua.