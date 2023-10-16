Homem é amarrado com fios e morto a tiros no meio da rua em Vitória

Um homem, ainda não identificado, foi amarrado com fios de cobre e morto a tiros na manhã desta segunda-feira (16), no bairro Bonfim, em Vitória. O crime aconteceu a poucos metros da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a polícia acredita que a vítima estava queimando os fios para tirar a furtar parte do cobre quando foi flagrado por traficantes que o amarraram com os próprios fios. A vítima foi agredida e arrastada até a Rua Audifax de Amorim, onde foi executada com vários tiros no meio da rua.
Testemunhas afirmaram que o homem era morador em situação de rua e conhecido por cometer pequenos furtos na região. Os policiais disseram à reportagem não ter dúvidas que o crime foi uma sanção do tráfico de drogas.
Homicídio no bairro Bonfim, em Vitória
A Polícia Militar informou que policiais estiveram no local e encontraram o homem já baleado, com as mãos e braços amarrados com fios para trás do corpo.
Já a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Ninguém foi detido.