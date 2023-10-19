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Carro e caminhão

Acidente mata uma pessoa e deixa outra ferida na BR 259 em João Neiva

Segundo a PRF, motorista que conduzia um carro da Prefeitura de Colatina morreu devido à colisão, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (19)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 out 2023 às 09:55

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 09:55

Local do acidente, no km 22 da BR 259, em João Neiva
Local do acidente, no km 22 da BR 259, em João Neiva Crédito: Divulgação/PRF
Um grave acidente envolvendo um carro da Prefeitura de Colatina e um caminhão causou uma morte e deixou uma pessoa ferida na altura do km 22 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi parcialmente interditado na rodovia. A vítima foi identificada como José Dias Braga, de 62 anos, que atuava como motorista da secretaria de Assistência Social do município. Ele morreu na hora. 
A PRF informou que a batida ocorreu no limite entre Colatina e João Neiva, em um trecho de curva e uma pequena subida. Segundo a corporação, o veículo da Prefeitura de Colatina, um Chevrolet Onix branco, teria invadido a contramão e colidido com o caminhão, que seguia no sentido contrário. No carro ainda havia uma passageira, que ficou ferida, mas sem gravidade. No caminhão, os ocupantes saíram ilesos.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para colher informações sobre a ocorrência e fazer a remoção do corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML).
A reportagem de A Gazeta pediu mais informações à Prefeitura de Colatina sobre o ocorrido, que informou, em nota, que vai investigar as causas do acidente. Segundo o município, a passageira era uma palestrante que seguia para um evento da Assistência Social de Colatina. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, na cidade, onde está sendo acompanhada por uma equipe da prefeitura. 

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