Acidente mata uma pessoa e deixa outra ferida na BR 259 em João Neiva

A reportagem de A Gazeta pediu mais informações à Prefeitura de Colatina sobre o ocorrido, que informou, em nota, que vai investigar as causas do acidente. Segundo o município, a passageira era uma palestrante que seguia para um evento da Assistência Social de Colatina. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, na cidade, onde está sendo acompanhada por uma equipe da prefeitura.