Carro atropela estudante, bate em outro veículo e capota em Vitória

TV Gazeta, apurou no local que o motorista, um jovem de 22 anos que estava dirigindo o Chevrolet Classic atropelou um estudante, de 20 anos, e bateu em outro automóvel antes de capotar com o veículo. Segundo a Guarda Municipal, três pessoas ficaram feridas: o condutor, uma mulher de 30 anos que estava no banco do carona e o universitário atropelado. Um carro batido e capotado, com as rodas para cima, no meio da Avenida Fernando Ferrari. Essa foi a cena encontrada após um acidente na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória , em frente à Universidade Federal do Espírito Santo , na manhã desta quinta-feira (19). O repórter Paulo Ricardo Sobral, da, apurou no local que o motorista, um jovem de 22 anos que estava dirigindo o Chevrolet Classic atropelou um estudante, de 20 anos, e bateu em outro automóvel antes de capotar com o veículo. Segundo a Guarda Municipal, três pessoas ficaram feridas: o condutor, uma mulher de 30 anos que estava no banco do carona e o universitário atropelado.

Os feridos são:

Wilker Santos Tomaz, de 20 anos, é o estudante vítima do atropelamento



Gerlan Chagas, de 22 anos, é o motorista do carro capotado



Jessica de Paula Rodrigues, de 30 anos, é a carona do carro capotado



O acidente aconteceu por volta de 7h. Uma hora depois, o veículo permanecia capotado na faixa central da avenida, no sentido Serra. A faixa da esquerda também ficou interditada para atendimento da ocorrência. No fim da manhã, o trânsito havia sido normalizado, sem interdições.

Acidente deixa três feridos na Fernando Ferrari, em Vitória

De acordo com informações apuradas no local, quatro pessoas estavam dentro do carro que capotou. Ao lado do veículo, havia uma garrafa de bebida alcoólica e um copo, conforme mostram imagens do cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta.

A ordem dos fatos:

O carro modelo Chevrolet Classic inicialmente atropelou um estudante universitário de 20 anos. A vítima estaria atravessando a avenida quando foi atingida



Depois de atropelar o estudante, o carro bateu em outro veículo. O motorista que teve o carro atingido informou à TV Gazeta que havia deixado o filho na escola e estava voltando para a avenida quando foi surpreendido. O carro ficou com a lateral esquerda batida



Após atropelar o estudante e bater no carro, o veículo capotou. Lá dentro estavam quatro pessoas. O motorista e a pessoa que estava no carona ficaram feridas



Segundo a Guarda Municipal, as três pessoas feridas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). No local, a reportagem apurou que o motorista do carro foi socorrido em estado grave.