Ação do MPES na Ceasa vai orientar sobre rastreabilidade de alimentos

Dois homens e uma mulher ficaram feridos em um acidente na noite de quinta-feira (14) na ES 060, Rodovia do Sol, no trevo de Lagoa Funda, bairro Jacarandá, em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar, a batida foi entre um Ford Fox e um Nissan. O motorista do Fox disse aos militares que, além dele, estava no interior do carro uma mulher, que sentia dores na região do braço direito e cintura.

Já o motorista do Nissan disse que estava com dores na região da cabeça e apresentava um corte no nariz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o socorreu para a Unidade de Pronto Atendimento do município. Já os ocupantes do outro veículo foram levados para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.