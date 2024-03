Um idoso de 64 anos foi morto após ser atingido na cabeça com uma pedra e depois ser atropelado, no bairro Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (16). Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime, um jovem de 21 anos, confessou o crime, dizendo que atropelou a vítima quando o homem caiu no chão ao ser golpeado com a pedrada. Os nomes da vítima e do suspeito não foram divulgados.