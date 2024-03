Idoso morre após grave acidente em Piúma

Três apostas feitas no Espírito Santo faturaram, cada uma, R$ 18.712,71 após acertarem cinco das seis dezenas premiadas da Mega-Sena na noite desta quinta-feira (8). Dos sortudos, dois são moradores de Vitória e Serra, na Grande Vitória, e o terceiro é de Linhares, no Norte do Estado.

O sorteio do concurso 2697 da Mega-Sena, realizado em São Paulo, aconteceu nesta quinta e nenhum apostador acertou as seis dezenas. A expectativa é que o prêmio principal chegue a R$ 7,5 milhões no próximo concurso. Os números sorteados nesta quinta-feira foram: 10 - 11 - 13 - 25 - 27 - 42.