Mulher é encontrada morta debaixo de cama e ex confessa crime em Vila Velha

A perícia policial verificou marcas de esganaduras no corpo da vítima; suspeito foi preso horas depois e confessou o crime, conforme informou a Polícia Civil

Uma mulher foi encontrada morta embaixo da cama em uma casa no bairro João Goulart, em Vila Velha, nesta sexta-feira (8). No corpo foram encontradas marcas de esganadura verificadas pela perícia. O principal suspeito é o companheiro dela, preso horas depois no Terminal de Vila Velha, conforme a Polícia Civil (PC). A vítima e o detido não tiveram os nomes informados, sendo que mantiveram um relacionamento de cerca de seis meses.