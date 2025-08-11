Acusado de mandar matar empresário tentou culpar vítima por fraude, diz delegado

Reporter / [email protected]
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:05
O mandante do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, morto em junho deste ano na Praia da Costa, em Vila Velha, chegou a tentar acusar a vítima de fraude tributária, segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Daniel Fortes.
Bruno afirmou à Polícia Civil que haveria indícios de fraude tributária e emissão irregular de notas fiscais por parte da empresa de Wallace. No entanto, a análise do celular da vítima não revelou nenhuma evidência nesse sentido.
Daniel FortesChefe da DHPP Vila Velha
O delegado afirmou ainda que Bruno Valadares tentou atribuir a responsabilidade a Wallace, mas a Polícia Civil identificou, no celular do empresário, mensagens dele cobrando o diretor financeiro sobre questões financeiras relacionadas à Globalsys.
Daniel FortesChefe da DHPP Vila Velha
Além disso, Bruno Valadares chegou a procurar a Polícia Civil quando acreditou que o intermediário Bruno Nunes havia sido preso. Na ocasião, enviou um advogado para justificar que teria feito pagamentos ao homem a pedido de Wallace. No entanto, a polícia reforça que não há evidências que sustentem essa alegação. Para a Polícia Civil, ele tentou criar um álibi caso seu nome surgisse nas investigações.
Romualdo Gianordoli NetoSubsecretário de Inteligência da Sesp
A defesa de Bruno Valadares foi procurada pela reportagem para se manifestar sobre as informações divulgadas pela Polícia Civil, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. A Gazeta deixa este espaço aberto para um posicionamento.
O empresário foi morto no dia 9 de junho deste ano, ao sair da empresa Globalsys, fundada por ele. Na ocasião, uma câmera de segurança flagrou o momento em que suspeitos em um carro dispararam uma única vez, na nuca de Wallace, e fugiram. O motorista do veículo usado no crime foi o primeiro a ser preso: Arthur Laudevino Candeas Luppi, capturado em Minas Gerais, no dia 17 de junho.
Dois dias depois, mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, de 35 anos, suspeito de ser o atirador, foi capturado em Sumé, na Paraíba. No dia 23 de junho, Eferson Ferreira Alves, apontado como intermediário, foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, acompanhado de um advogado, e se entregou.
No dia 12 de julho, o diretor financeiro da Globalsys, fundada por Wallace, foi preso. Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, estava em casa, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. No local foram apreendidos notebook, celular, joias, dinheiro e duas armas.
Um quinto suspeito de envolvimento no crime segue foragido. Conforme a coluna Vilmara Fernandes, de A Gazeta, divulgou no último dia 8, Bruno Nunes da Silva seria responsável pela organização da logística do crime e pela intermediação com os outros quatro suspeitos de participar do assassinato.
