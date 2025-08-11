Caso Wallace Lovato

Com salário de R$ 21 mil, diretor diz que desviou dinheiro para comer melhor

Bruno Valadares, apontando como mandante de assassinato em Vila Velha, admitiu ter desviado milhões de reais de empresa para bancar vida de luxo, segundo a Polícia Civil

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:41

Bruno Valadares, apontado como mandante do assassinato do empresário Wallace Lovato Crédito: Divulgação | Sesp

Os denunciados por envolvimento no crime:

Bruno Valadares de Almeida – apontado como mandante. Está preso

– apontado como mandante. Bruno Nunes da Silva – apontado como intermediário e principal organizador da logística do crime. Está foragido

– apontado como intermediário e principal organizador da logística do crime. Arthur Laudevino Candeias Luppi – apontado como motorista. Está preso

– apontado como motorista. Arthur Nunes de Barros – apontado como atirador. Está preso

– apontado como atirador. Jefferson Ferreira Alves – apontado como intermediário. Está preso

Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Daniel Fortes, desde que ingressou na Globalsys, Bruno Valadares recebeu cerca de R$ 700 mil em salários. No entanto, os gastos com joias e veículos já ultrapassam esse valor.

O delegado afirma que o próprio Bruno Valadares contou que começou a desviar recursos no fim de 2023, quando passou a ser o único responsável por movimentar uma das contas da empresa.

Ele (Bruno) passa a colocar dinheiro da empresa nessa conta, quantias volumosas, e começa a repassar para empresas dele. Valores altos, chegando a R$ 100 mil por semana. Ele começa a fazer vários gastos com esse dinheiro, comprar muito ouro. Bruno Valadares fala que começou com esses desvios para ter uma vida melhor, comer em restaurantes melhores e passear Daniel Fortes Chefe da DHPP de Vila Velha

O mandante do crime já trabalhava na Globalsys quando surgiu a oportunidade de assumir o cargo de diretor financeiro. Segundo a Polícia Civil, ele chegou a trabalhar em outras grandes empresas no Espírito Santo, tendo experiência na função. “O que chamou atenção de Wallace é que ele recebe a informação de que Bruno estava respondendo a processo de um dinheiro que ele havia perdido de investimentos. Ele começa a fazer auditoria na empresa", disse Daniel Fortes.

No celular da vítima existe, desde julho do ano passado, mensagens dele (Wallace) cobrando ao Bruno sobre os possíveis desvios que estariam acontecendo Daniel Fortes Chefe da DHPP de Vila Velha

A auditoria preliminar realizada na Globalsys, empresa de Wallace Borges Lovato, apontou que o desvio pode passar de R$ 9 milhões em negócios da vítima. Entre os gastos com o dinheiro desviado, estão uma viagem de férias para a Disney, cirurgia plástica para retirada de papada, um transplante capilar, pagamentos de despesas de festas e restaurantes e compra de carros, imóveis e joias.

A defesa de Bruno Valadares foi procurada pela reportagem para se manifestar sobre as informações divulgadas pela Polícia Civil, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. A Gazeta deixa este espaço aberto para um posicionamento.

Quem são os presos

Arthur Luppi, Arthur Barros, Eferson Ferreira e Bruno Valadares, da esquerda para a direita, foram presos por morte de Wallace Lovato Crédito: Reprodução e Redes Sociais

O empresário foi morto no dia 9 de junho, ao sair da empresa Globalsys, fundada por ele. Na ocasião, uma câmera de segurança flagrou o momento em que suspeitos em um carro dispararam uma única vez, na nuca de Wallace, e fugiram. O motorista do veículo usado no crime foi o primeiro a ser preso: Arthur Laudevino Candeas Luppi foi capturado em Minas Gerais, no dia 17 de junho.

Dois dias depois, mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, de 35 anos, suspeito de ser o atirador, foi capturado em Sumé, na Paraíba. No dia 23 de junho, Eferson Ferreira Alves, apontado como intermediário, foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, acompanhado de um advogado, e se entregou.

No dia 12 de julho, o diretor financeiro da Globalsys, fundada por Wallace, foi preso. Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, estava em casa, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. No local foram apreendidos notebook, celular, joias, dinheiro e duas armas.

Cronologia do caso Wallace Lovato

