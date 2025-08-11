Com salário de R$ 21 mil, diretor diz que desviou dinheiro para comer melhor

Reporter / [email protected]
Com um salário de R$ 21 mil na Globalsys, Bruno Valadares afirmou à Polícia Civil que desviava dinheiro da empresa para "comer em restaurantes melhores e passear”. Ele é apontado como mandante do assassinato de Wallace Borges Lovato, empresário dono do negócio, assassinado em junho deste ano, na Praia da Costa, em Vila Velha. A corporação disse que o executivo, que tinha cargo de diretor financeiro, calculou ter desviado cerca de R$ 4 milhões, mas que as investigações apontam que uma auditoria contratada pela vítima indica uma quantia que pode passar de R$ 9 milhões.
Os denunciados por envolvimento no crime:
Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Daniel Fortes, desde que ingressou na Globalsys, Bruno Valadares recebeu cerca de R$ 700 mil em salários. No entanto, os gastos com joias e veículos já ultrapassam esse valor.
O delegado afirma que o próprio Bruno Valadares contou que começou a desviar recursos no fim de 2023, quando passou a ser o único responsável por movimentar uma das contas da empresa.
O mandante do crime já trabalhava na Globalsys quando surgiu a oportunidade de assumir o cargo de diretor financeiro. Segundo a Polícia Civil, ele chegou a trabalhar em outras grandes empresas no Espírito Santo, tendo experiência na função. “O que chamou atenção de Wallace é que ele recebe a informação de que Bruno estava respondendo a processo de um dinheiro que ele havia perdido de investimentos. Ele começa a fazer auditoria na empresa", disse Daniel Fortes.
A auditoria preliminar realizada na Globalsys, empresa de Wallace Borges Lovato, apontou que o desvio pode passar de R$ 9 milhões em negócios da vítima. Entre os gastos com o dinheiro desviado, estão uma viagem de férias para a Disney, cirurgia plástica para retirada de papada, um transplante capilar, pagamentos de despesas de festas e restaurantes e compra de carros, imóveis e joias.
A defesa de Bruno Valadares foi procurada pela reportagem para se manifestar sobre as informações divulgadas pela Polícia Civil, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. A Gazeta deixa este espaço aberto para um posicionamento.
O empresário foi morto no dia 9 de junho, ao sair da empresa Globalsys, fundada por ele. Na ocasião, uma câmera de segurança flagrou o momento em que suspeitos em um carro dispararam uma única vez, na nuca de Wallace, e fugiram. O motorista do veículo usado no crime foi o primeiro a ser preso: Arthur Laudevino Candeas Luppi foi capturado em Minas Gerais, no dia 17 de junho.
Dois dias depois, mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, de 35 anos, suspeito de ser o atirador, foi capturado em Sumé, na Paraíba. No dia 23 de junho, Eferson Ferreira Alves, apontado como intermediário, foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, acompanhado de um advogado, e se entregou.
No dia 12 de julho, o diretor financeiro da Globalsys, fundada por Wallace, foi preso. Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, estava em casa, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. No local foram apreendidos notebook, celular, joias, dinheiro e duas armas.
