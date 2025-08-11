Viagem à Disney e cirurgia de papada: o caminho do dinheiro desviado de empresa no ES

Wallace Lovato (vítima) e Bruno Valadares (mandante do crime) Crédito: Acervo Pessoal | Montagem A Gazeta
Uma viagem de férias para a Disney e uma cirurgia plástica para retirada de papada estão entre os luxos que o diretor financeiro da Globalsys, Bruno Valadares, adquiriu com dinheiro desviado da empresa de Wallace Borges Lovato, assassinado no dia 9 de junho deste ano na Praia da Costa, em Vila Velha. Os gastos incluem ainda um transplante capilar, pagamentos de despesas de festas e restaurantes e compra de carros, imóveis e joias. As informações foram repassadas pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (11), durante apresentação da conclusão das investigações sobre o caso.
Em depoimento, Bruno Valadares afirmou que, meses após iniciar os desvios, comprou dois carros, propriedades em Afonso Cláudio e em Santa Leopoldina, um terreno em condomínio fechado em Vila Velha e diversas joias. Somente com joalherias, ele confessou que gastou cerca de R$ 500 mil, chegando a presentear a esposa mensalmente com peças novas.
Ele comprou uma caminhonete Hilux, dando uma entrada de R$ 80 mil reais, e depois pagando R$ 100 mil, dinheiro que saiu direto da conta da empresa para o proprietário do carro, indicando que ele já estava fazendo uma confusão patrimonial, fazendo pagamentos pessoais pela conta da empresa
Daniel Fortes
Chefe da DHPP de Vila Velha
Segundo o chefe da DHPP Vila Velha, delegado Daniel Fortes, o ex-diretor estimou ter desviado aproximadamente R$ 4 milhões. No entanto, uma auditoria privada ainda em andamento já identificou um rombo de R$ 9 milhões nas contas da Globalsys.
Itens apreendidos na casa do Bruno Valadares, suspeito de ser mandante do assassinato do empresário Wallace Crédito: Divulgação Polícia Civil
Bruno Valadares de Almeida – apontado como mandante. Está preso;
Bruno Nunes da Silva – apontado como intermediário e principal organizador da logística do crime. Está foragido;
Arthur Laudevino Candeias Luppi – apontado como motorista. Está preso;
Arthur Nunes de Barros – apontado como atirador. Está preso;
Jefferson Ferreira Alves – apontado como intermediário. Está preso.
Quem são os presos
Arthur Luppi, Arthur Barros, Eferson Ferreira e Bruno Valadares, da esquerda para a direita, foram presos por morte de Wallace Lovato Crédito: Reprodução e Redes Sociais
O empresário foi morto no dia 9 de junho, ao sair da empresa Globalsys, fundada por ele. Na ocasião, uma câmera de segurança flagrou o momento em que suspeitos em um carro dispararam uma única vez, na nuca de Wallace, e fugiram. O motorista do veículo usado no crime foi o primeiro a ser preso: Arthur Laudevino Candeas Luppi foi capturado em Minas Gerais, no dia 17 de junho.
Dois dias depois, mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, de 35 anos, suspeito de ser o atirador, foi capturado em Sumé, na Paraíba. No dia 23 de junho, Eferson Ferreira Alves, apontado como intermediário, foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, acompanhado de um advogado, e se entregou.
09/06 (segunda-feira), 14h40 – Suspeitos chegam em um Fiat Pulse e aguardam Wallace por cerca de 2 horas em frente à empresa dele, a Globalsys, na Praia da Costa, em Vila Velha.
09/06, 16h45 – Wallace é baleado ao sair da empresa e se dirigir à sua BMW. O atirador disparou do banco traseiro do veículo. Amigos socorreram Wallace para o hospital, com apoio da PM, mas ele não resistiu.