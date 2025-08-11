4 presos e 1 foragido

O que fez e quanto recebeu cada um no assassinato de empresário na Praia da Costa

Inquérito aponta cinco envolvidos no assassinato de empresário em Vila Velha; quatro foram presos e um está foragido

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:44

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) concluiu o inquérito sobre a morte do empresário Wallace Borges Lovato, assassinado em junho deste ano na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, cinco pessoas foram identificadas como envolvidas no crime e se tornaram rés em ação penal. Quatro estão presas e uma segue foragida. São elas:

Bruno Valadares de Almeida – apontado como mandante. Está preso;

– apontado como mandante. Está preso; Bruno Nunes da Silva – apontado como intermediário e principal organizador da logística do crime. Está foragido;

– apontado como intermediário e principal organizador da logística do crime. Está foragido; Arthur Laudevino Candeias Luppi – apontado como motorista. Está preso;

– apontado como motorista. Está preso; Arthur Neves de Barros – apontado como atirador. Está preso;

– apontado como atirador. Está preso; Eferson Ferreira Alves – apontado como intermediário. Está preso.

As investigações da PC apontaram a existência de pagamentos mensais feitos a Nunes em torno de R$ 10 mil. Arthur Neves, apontado como o executor, teria recebido R$ 50 mil pelo crime. Já Eferson teria relatado que recebeu R$ 8 mil pela participação como intermediador. Entretanto, a Polícia Civil estima que ele teria embolsado R$ 20 mil, mesmo valor que teria sido repassado para Arthur Laudevino.

Arthur Luppi, Arthur Barros, Eferson Ferreira e Bruno Valadares, da esquerda para a direita, foram presos pela morte de Wallace Lovato Crédito: Reprodução e Redes Sociais

Foragido: Bruno Nunes da Silva, apontado como intermediário e principal organizador da logística na morte de Wallace Lovato, empresário assassinado na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: PCES

O papel de cada um no crime e quanto cada um recebeu

Conforme publicado pela colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, Bruno Nunes da Silva é apontado na denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) como sendo o organizador da logística do crime e pela intermediação com os outros quatro acusados. À Justiça, foi relatado que ele era o contato do suposto mandante do assassinato, Bruno Valadares Almeida.

Em sua denúncia, o MP relata que coube a Nunes a contratação dos outros três envolvidos no crime: Arthur Laudevino Candeas Luppi; Arthur Neves de Barros; e Eferson Ferreira Alves. Ele também teria viabilizado condições para a obtenção dos veículos para a ação e fuga.

O Fiat Pulse usado no dia do crime, por exemplo, foi trazido de Minas Gerais por Laudevino. Já o Fiat Argo usado na fuga, segundo a investigação, teria sido alugado por Eferson em Teixeira de Freitas, na Bahia. Carro que também foi utilizado por Eferson e Bruno Nunes para ir à Paraíba buscar Arthur Neves, e levá-lo até Vila Velha, descreve a denúncia.

O plano inicial era que Eferson fosse o motorista no dia do crime, mas ele desistiu. “Embora não tenha assim agido, também concorreu para o crime, pois, em unidade de desígnios com os demais, reservou um apartamento para que ele próprio e o executor se hospedassem em Vila Velha”, relata a denúncia.

Foi apontado que eles permaneceram 15 dias no local onde teriam planejado o crime.

O motorista do veículo usado no crime acabou sendo Arthur Laudevino Candeas Luppi. Ele levou o atirador, Arthur Neves de Barros até o local do crime e lá, esperaram por duas horas até a saída da vítima.

O empresário foi morto no dia 9 de junho, ao sair da empresa Globalsys, fundada por ele. Na ocasião, uma câmera de segurança flagrou o momento em que suspeitos em um carro dispararam uma única vez, na nuca de Wallace, e fugiram. O motorista do veículo usado no crime foi o primeiro a ser preso: Arthur Laudevino Candeas Luppi foi capturado em Minas Gerais, no dia 17 de junho.

Dois dias depois, mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, de 35 anos, suspeito de ser o atirador, foi capturado em Sumé, na Paraíba. No dia 23 de junho, Eferson Ferreira Alves, apontado como intermediário, foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, acompanhado de um advogado, e se entregou.

No dia 12 de julho, o diretor financeiro da Globalsys, fundada por Wallace, foi preso. Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, estava em casa, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. No local foram apreendidos notebook, celular, joias, dinheiro e duas armas.

Cronologia do caso Wallace Lovato

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta