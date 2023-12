Homem é preso pela PF em Vila Velha por enviar LSD pelos Correios

O motorista de um carro que passava pelo cruzamento do bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, acabou perdendo o controle após ser atingido por outro veículo e acabou invadindo uma lanchonete. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (27). O carro seguia na via principal quando um outro automóvel o atinge sua traseira e ele vai parar na calçada.

Uma câmera de videomonitoramento no local flagrou o acidente, às 18h40. O condutor do veículo preto seguia sentido ao bairro Coronel Borges, enquanto uma caminhonete cruza a via e bate. O motorista perdeu o controle e invadiu a entrada do comércio. Com a batida, os carros ficaram danificados.