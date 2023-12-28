Obra do Contorno do Mestre Álvaro deixa agricultor sem acesso a fazenda

Pimentel conta que teve parte do terreno de sua fazenda desapropriada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a construção de um trecho dos 19,7 quilômetros do contorno. Porém admite que, ao assinar o contrato de cessão das terras, não conferiu como ficariam as condições relacionadas ao acesso à propriedade onde cria gado.

Agora, com a obra concluída, o agricultor enfrenta dificuldades para chegar à fazenda. Não há uma estrada ligando a nova rodovia a sua propriedade. Para piorar, existe uma vala separando as pistas da parte onde fica a entrada do terreno. "Só consigo acessar a propriedade quando estou de jipe. Carro comum tem dificuldade de chegar. E, se chover, enfrento o risco de não conseguir entrar na minha fazenda", relata Pimentel, acrescentando que se sente prejudicado no direito de ir e vir.

Vala que separa a rodovia do acesso à fazenda do agricultor Crédito: Fernando Madeira

Além disso, o proprietário reclama que teve parte da fazenda destruída pelas máquinas que ficaram estacionadas no local, durante o período das obras. E ainda cita que as cercas colocadas em volta do terreno estão inacabadas, o que pode acarretar a fuga do gado que cria em sua propriedade.

O agricultor diz, ainda, que vem tentando contato com o Dnit para resolver os problemas, porém não teve sucesso até agora. Por isso, decidiu entrar na Justiça. "Ligo para o Dnit e ninguém atende. Estou aqui sem saber a quem recorrer. Então, decidi também chamar a imprensa."

Cerca na entrada na propriedade do agricultor Crédito: Fernando Madeira

Resposta do Dnit