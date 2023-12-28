AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

E agora?

Obra do Contorno do Mestre Álvaro deixa agricultor sem acesso a fazenda

João Pimentel reclama que não há estrada ligando a nova rodovia a sua propriedade e, para piorar, existe uma vala entre a pista e o terreno, o que dificulta o acesso de carros ao local

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 11:03

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

28 dez 2023 às 11:03
Contorno do Mestre Álvaro já está totalmente liberado para o trânsito de veículos. A expectativa é que a via, inaugurada no último dia 15, passe a receber a maior parte do fluxo que atualmente circula pela BR 101, cortando vários bairros da Serra. Mas nem todo mundo está satisfeito com a nova estrada. O agricultor João Luiz Pimentel reclama que, desde o avanço das obras, vem tendo dificuldades para acessar a própria fazenda, que foi cortada pela rodovia.
Pimentel conta que teve parte do terreno de sua fazenda desapropriada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a construção de um trecho dos 19,7 quilômetros do contorno. Porém admite que, ao assinar o contrato de cessão das terras, não conferiu como ficariam as condições relacionadas ao acesso à propriedade onde cria gado.
Agora, com a obra concluída, o agricultor enfrenta dificuldades para chegar à fazenda. Não há uma estrada ligando a nova rodovia a sua propriedade. Para piorar, existe uma vala separando as pistas da parte onde fica a entrada do terreno. "Só consigo acessar a propriedade quando estou de jipe. Carro comum tem dificuldade de chegar. E, se chover, enfrento o risco de não conseguir entrar na minha fazenda", relata Pimentel, acrescentando que se sente prejudicado no direito de ir e vir.
Contorno do Mestre Álvaro
Vala que separa a rodovia do acesso à fazenda do agricultor Crédito: Fernando Madeira
Além disso, o proprietário reclama que teve parte da fazenda destruída pelas máquinas que ficaram estacionadas no local, durante o período das obras. E ainda cita que as cercas colocadas em volta do terreno estão inacabadas, o que pode acarretar a fuga do gado que cria em sua propriedade.
O agricultor diz, ainda, que vem tentando contato com o Dnit para resolver os problemas, porém não teve sucesso até agora. Por isso, decidiu entrar na Justiça. "Ligo para o Dnit e ninguém atende. Estou aqui sem saber a quem recorrer. Então, decidi também chamar a imprensa."
Contorno do Mestre Álvaro
Cerca na entrada na propriedade do agricultor Crédito: Fernando Madeira

Resposta do Dnit

Por meio de nota, o Dnit disse que orienta aos proprietários lindeiros — aqueles cujas propriedades fazem limite com o novo contorno — que desejam acesso à rodovia para entrar em contato com o setor de protocolo do órgão. O departamento afirma que é preciso oficializar o requerimento de acesso à rodovia. Ressalta ainda que todos os casos estão sendo analisados individualmente, conforme as normas de acesso e de segurança viária dos manuais da autarquia.

LEIA MAIS 

Falta de sinalização confunde motoristas no acesso ao Contorno do Mestre Álvaro

Contorno do Mestre Álvaro só deve virar BR 101 em julho, diz Dnit

No ES, Lula agradece apoio de bancada capixaba para conclusão do Contorno

Contorno do Mestre Álvaro: a grandiosidade de uma obra cheia de percalços

Contorno do Mestre Álvaro: curiosidades da obra que desafiou a engenharia

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra Mestre Álvaro Obras Contorno do Mestre Álvaro Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados