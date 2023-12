E agora?

Obra do Contorno do Mestre Álvaro deixa agricultor sem acesso a fazenda

João Pimentel reclama que não há estrada ligando a nova rodovia a sua propriedade e, para piorar, existe uma vala entre a pista e o terreno, o que dificulta o acesso de carros ao local

O Contorno do Mestre Álvaro já está totalmente liberado para o trânsito de veículos. A expectativa é que a via, inaugurada no último dia 15, passe a receber a maior parte do fluxo que atualmente circula pela BR 101, cortando vários bairros da Serra. Mas nem todo mundo está satisfeito com a nova estrada. O agricultor João Luiz Pimentel reclama que, desde o avanço das obras, vem tendo dificuldades para acessar a própria fazenda, que foi cortada pela rodovia.

João Luiz Pimentel espera ajuda do Dnit para resolver acesso à propriedade. (Fernando Madeira)

Pimentel conta que teve parte do terreno de sua fazenda desapropriada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a construção de um trecho dos 19,7 quilômetros do contorno. Porém admite que, ao assinar o contrato de cessão das terras, não conferiu como ficariam as condições relacionadas ao acesso à propriedade onde cria gado.

Agora, com a obra concluída, o agricultor enfrenta dificuldades para chegar à fazenda. Não há uma estrada ligando a nova rodovia a sua propriedade. Para piorar, existe uma vala separando as pistas da parte onde fica a entrada do terreno. "Só consigo acessar a propriedade quando estou de jipe. Carro comum tem dificuldade de chegar. E, se chover, enfrento o risco de não conseguir entrar na minha fazenda", relata Pimentel, acrescentando que se sente prejudicado no direito de ir e vir.

Vala que separa a rodovia do acesso à fazenda do agricultor. (Fernando Madeira)

Além disso, o proprietário reclama que teve parte da fazenda destruída pelas máquinas que ficaram estacionadas no local, durante o período das obras. E ainda cita que as cercas colocadas em volta do terreno estão inacabadas, o que pode acarretar a fuga do gado que cria em sua propriedade.

O agricultor diz, ainda, que vem tentando contato com o Dnit para resolver os problemas, porém não teve sucesso até agora. Por isso, decidiu entrar na Justiça. "Ligo para o Dnit e ninguém atende. Estou aqui sem saber a quem recorrer. Então, decidi também chamar a imprensa."

Cerca na entrada na propriedade do agricultor. (Fernando Madeira)

Resposta do Dnit

Por meio de nota, o Dnit disse que orienta aos proprietários lindeiros — aqueles cujas propriedades fazem limite com o novo contorno — que desejam acesso à rodovia para entrar em contato com o setor de protocolo do órgão. O departamento afirma que é preciso oficializar o requerimento de acesso à rodovia. Ressalta ainda que todos os casos estão sendo analisados individualmente, conforme as normas de acesso e de segurança viária dos manuais da autarquia.

