Motociclista morre após acidente com carro na BR 101 na Serra

Acidente na BR 101, na altura do bairro Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta na BR 101 , na altura do bairro Jardim Bela Vista, Serra . Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via, o acidente ocorreu por volta de 12h50 desta sexta-feira (15). O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância que o levava para o hospital.

A Eco101 informou ainda que uma das faixas, no sentido norte (em direção a Fundão), ficou interditada para atendimento, mas foi liberada às 13h22. Conforme a administradora da via, uma viatura de inspeção e guinchos foram utilizados durante a ocorrência. No local também estiveram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

Um morador da região, que esteve no local do acidente e não quis se identificar, reclamou sobre um semáforo que apresentava problemas no momento da batida. De acordo com ele, quando os veículos colidiram, o aparelho de sinalização piscava somente na cor amarela. O homem reclamou ainda que a situação é recorrente (veja no vídeo acima).