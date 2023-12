Motociclista morre após acidente com carro na BR 101 na Serra

A inauguração do Contorno do Mestre Álvaro prevista para ocorrer às 15h30 desta sexta-feira (15) com a participação do presidente Lula (PT) foi antecipada para as 14h. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais. "Por um compromisso do presidente Lula a inauguração foi antecipada", afirmou. Confira no vídeo acima.

Casagrande percorreu os 19,7 quilômetros da rodovia de bicicleta acompanhado do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe Neto, e do secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno.

Apesar de ser inaugurado logo mais, o trânsito no Contorno do Mestre Álvaro só estará totalmente liberado no dia 23. neste primeiro momento, apenas um sentido da via será aberto.