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Colisão

Motociclista morre após acidente com carro na BR 101 na Serra

A vítima, segundo a Eco101, não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância que a levava para o hospital; caso ocorreu nesta sexta (15), por volta de 12h50

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 16:42

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

15 dez 2023 às 16:42
Acidente na BR 101, na altura do bairro Jardim Bela Vista, na Serra
Acidente na BR 101, na altura do bairro Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta na BR 101, na altura do bairro Jardim Bela Vista, Serra. Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via, o acidente ocorreu por volta de 12h50 desta sexta-feira (15). O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância que o levava para o hospital. 
A Eco101 informou ainda que uma das faixas, no sentido norte (em direção a Fundão), ficou interditada para atendimento, mas foi liberada às 13h22. Conforme a administradora da via, uma viatura de inspeção e guinchos foram utilizados durante a ocorrência. No local também estiveram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Um morador da região, que esteve no local do acidente e não quis se identificar, reclamou sobre um semáforo que apresentava problemas no momento da batida. De acordo com ele, quando os veículos colidiram, o aparelho de sinalização piscava somente na cor amarela. O homem reclamou ainda que a situação é recorrente (veja no vídeo acima).
Questionada sobre o problema, a concessionária pontou que, devido a uma ocorrência na região, o semáforo foi danificado. "[Uma] Equipe técnica da empresa responsável está no local para realizar os reparos necessários e restabelecer o funcionamento dos equipamentos", frisou a Eco101, em nota. 

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