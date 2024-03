Trio de MG é preso com quase 3 milhões cigarros contrabandeados em Vila Velha

A Justiça decidiu soltar sem exigir o pagamento de fiança o terceiro-sargento do Exército Brasileiro Marcos Vinicius Silva Farias, de 24 anos, autor de maus-tratos contra dois cachorros no bairro Vila Garrido, em Vila Velha . O militar foi levado para a delegacia na terça-feira (12), autuado pela Polícia Civil por maus-tratos aos animais e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O sargento Silva Farias, como é chamado na corporação, passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (13), quando a juíza decidiu conceder o benefício da liberdade, exigindo que o militar mantenha o endereço onde mora atualizado e compareça aos atos do processo.

Na decisão, publicada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo , a juíza considerou que não foram encontrados registros criminais anteriores do sargento e informou que a liberdade de Marcos Vinicius Silva Farias não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei pena e que ele tem residência fixa e ocupação lícita. Ainda conforme o texto, o sargento deve comparecer a todos os atos do processo, manter o endereço atualizado e entregar cópias do RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência. Não há qualquer proibição citada na decisão.

A reportagem também pediu um posicionamento do Exército do Brasil. Em nota, a Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste informou que o caso está sendo investigado pelos órgãos de segurança pública do Estado do Espírito Santo e que as medidas disciplinares e administrativas serão apuradas conforme o previsto na legislação vigente. "Cabe reiterar que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes", informou em nota.