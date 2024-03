Polícia investiga morte de bebê de um ano em São Mateus

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (2), um novo alerta de chuvas intensas para as regiões Central, Noroeste e Litoral Norte do Espírito Santo, com grau de serveridade classificado como "perigo". O alerta é válido das 10h40 deste sábado (2) até às 10h de domingo (3).