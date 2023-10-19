PM apreende 400 frascos de lança perfume, drogas e peças de armas em Vitória

"A Força Tática do 1º Batalhão recebeu uma denúncia de um transeunte de que teria visto em local chamado Cafezal vários indivíduos, armados, se preparando para dar um ataque. Prosseguiu até o local, visualizou esses indivíduos, que empreenderam fuga. Nossa tropa começou a fazer uma perseguição e, durante essa perseguição, esses indivíduos começaram a pular residencias. Em um terreno, largaram esse material que foi apreendido", afirmou Caus.