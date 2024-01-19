Mega-Sena: quatro apostas do ES acertam 5 números e ficam perto dos milhões

Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Quatro apostas feitas no Espírito Santo conseguiram acertar cinco das seis dezenas premiadas da Mega-Sena na noite desta quinta-feira (18). O prêmio pode não ser o principal, mas os sortudos vão poder, cada um, levar R$ 52.422,61 para casa.

Das apostas, duas foram feitas na Serra, Grande Vitória, uma foi feita em Linhares, no Norte do Estado, em Pinheiros, na região Noroeste. Todas foram apostas simples.