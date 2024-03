Irmão esfaqueia a própria irmã durante discussão familiar em Vila Velha

Um menino de 5 anos morreu afogado em um rio em Mantenópolis , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de sábado (9). Segundo o Corpo de Bombeiros , no local, testemunhas contaram que a vítima estava com a família – mãe, padrasto e outra criança – e um grupo de amigos em uma cachoeira. Em um dado momento, criança entrou em área de mata e não foi mais vista.

Foram realizadas buscas inicialmente na região de vegetação, mas não havia nenhum vestígio do menino. Os Bombeiros depois procuraram nas imediações do curso d’água, verificando primeiro os espaços entre pedras no leito do rio e depois o raio de busca foi ampliado.