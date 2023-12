Interdição parcial na Terceira Ponte para corrida no próximo domingo

No próximo domingo (31), a Terceira Ponte, no sentido Vitória, terá uma interdição parcial devido À realização da 1ª Corrida Água e Vida, promovida pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). O evento começará às 6h30, com saída do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Durante a corrida, os atletas percorrerão a Terceira Ponte pela Linha Verde, seguindo o trajeto pela Enseada do Suá, na Capital.

A faixa exclusiva para ônibus, no sentido Vitória, estará interditada para o trânsito de veículos, das 5h às 9h30, e as demais faixas manterão o tráfego normalmente. A interdição parcial será devidamente sinalizada ao longo do trecho, visando garantir a segurança tanto dos participantes da corrida quanto dos demais usuários da via. Todos os motoristas e motociclistas são aconselhados a redobrar a atenção e seguir as orientações de trânsito.