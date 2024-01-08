Doação de sangue: Hemoes faz ação de coleta em shopping de Vila Velha

A partir desta segunda-feira (8) até a próxima sexta (12) acontece das 11h às 16h a Ação Solidária de Doação de Sangue no 1º piso do Boulevard Shopping Vila Velha. A coleta externa tem como objetivo suprir os estoques de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), localizado em Vitória, especialmente durante o período de férias.

O Hemoes distribui as bolsas de sangue para toda a rede hospitalar Estadual, incluindo os hospitais filantrópicos e a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. Oito profissionais foram disponibilizados para atender os candidatos à doação. Para doar, basta apresentar documento oficial de identificação com foto. Pessoas com idade entre 16 e 18 anos necessitam apresentar o documento e a autorização do responsável legal.