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Com estoque abaixo do ideal, Hemoes reforça pedido por doação de sangue no ES

Publicado em

28 dez 2023 às 15:15
Doação de sangue e medula óssea
Doação de sangue pode salvar vidas: Sesa faz alerta no período de festas e férias escolares Crédito: Divulgação
O fim de 2023 se aproxima e, com a chegada de 2024, muitos capixabas já pegaram a estrada para vários cantos do Espírito Santo e também fora do Estado. A Secretaria de Estado da Saúde, entretanto, faz alertas sobre a necessidade de doação de sangue no período de festas e férias escolares.
Conforme publicado por A Gazeta na última quarta-feira (27), dois tipos sanguíneos estavam com os estoques zerados e outros estavam abaixo do ideal. Em uma atualização nesta quinta (28), a Sesa informou que não há mais estoque zerado. A boa notícia, no entanto, não significa que a doação não seja mais necessária. Dos oito tipos sanguíneos, quatro estão abaixo do "estoque ideal".
O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) é o responsável por armazenar o sangue proveniente de doações. Segundo os números do Hemoes, os tipos sanguíneos A positivo, AB positivo, B negativo e B positivo estão com reservas acima do ideal.
Hemoes não tem mais estoque de sangue zerado
Hemoes não tem mais estoque de sangue zerado Crédito: Reprodução | Sesa
O que você precisa saber antes de doar sangue no Espírito Santo?
  1. Para doar sangue é preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.
  2. Caso o voluntário tenha almoçado, o procedimento deve ser feito após três horas. E se for um doador frequente, ele não pode deixar de obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres.
  3. O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro com informações básicas e responder a um questionário. Em seguida, passará por triagem para examinar sinais vitais como pressão, pulso e temperatura.
  4. Há locais disponíveis para doação em Vitória, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus. Confira os endereços detalhados.
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Alberto Borém

Repórter / [email protected]
Alberto Borém
Todos danificados

Caminhão atinge seis carros estacionados na Serra

Publicado em 05/08/2026 às 20:12

Um caminhão atingiu seis veículos estacionados na Avenida Eldes Scherrer de Souza, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta terça-feira (5). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. 


As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. Imagens registradas no local (veja acima) mostram que todos os veículos tiveram a lateral esquerda danificada. Segundo a Guarda Municipal, os carros estavam estacionados de forma regular.


Após a colisão, agentes sinalizaram o trecho para garantir a segurança dos motoristas e organizar o trânsito. O fluxo de veículos foi normalizado em seguida.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Grande Vitória

Carreta derruba poste em acidente em Porto Canoa na Serra

Publicado em 05/08/2026 às 17:57

Um poste caiu após ser atingido por uma carreta na Rua Crisálida, no bairro Porto Canoa, na Serra, na tarde desta quarta-feira (5). Segundo a EDP, equipes da concessionária foram enviadas ao local e trabalham na substituição da estrutura. 


Apesar da queda do poste, o fornecimento de energia elétrica não foi interrompido na região. 

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Nesta quinta-feira (6)

BR 101 em Rio Novo do Sul será interditada para desmonte de rochas

Publicado em 05/08/2026 às 17:26
Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6)
Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6) Divulgação/Ecovias Capixaba

Além da interdição prevista para a BR-101 na Serra, outro trecho da rodovia será bloqueado nesta quinta-feira (6). Desta vez, a operação ocorrerá no quilômetro 386,1, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, entre 14h e 15h, para a realização de um desmonte de rochas.


Segundo a Ecovias Capixaba, caso seja necessário, o tráfego passará a operar no sistema de pare e siga após a detonação, durante a limpeza da pista. A intervenção integra as obras de duplicação da BR-101.


A concessionária informou que a operação poderá ser cancelada e remarcada em caso de chuva ou de outras condições meteorológicas adversas. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização no local.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Próximo ao pedágio

BR 101 na Serra será interditada por 1h30 nesta quinta-feira (6)

Publicado em 05/08/2026 às 17:19
Trecho da BR 101 que terá interdição total nesta quinta (5) para fragmentação de rochas
Trecho da BR 101 que terá interdição total nesta quinta (5) para fragmentação de rochas Divulgação/Ecovias Capixaba

O quilômetro 239 da BR 101, na Serra, será totalmente interditado nos dois sentidos a partir das 14h desta quinta-feira (6) para a realização de uma operação de fragmentação de rochas. Segundo a Ecovias capixaba, responsável pela rodovia, o trecho fica próximo à praça de pedágio, cerca de três quilômetros no sentido Norte. A intervenção faz parte das obras de duplicação da via.


De acordo com a concessionária, a previsão é de que o bloqueio dure uma hora e meia, com a liberação da via às 15h30. Caso seja necessário, o sistema de Pare e Siga será adotado após este período até a normalização do tráfego.


Outra interdição na BR-101 também está prevista para esta quinta-feira (6), no km 386,1, em Rio Novo do Sul. A Ecovias informou ainda que as operações poderão ser canceladas e remarcadas em caso de chuva ou de outras condições meteorológicas adversas. A orientação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização implantada no local.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Tráfico

Suspeito é preso com 4,1 kg de drogas após se esconder em banheiro no ES

Publicado em 05/08/2026 às 15:42
Droga apreendida no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim
Droga apreendida no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

Um homem foi detido com cerca de 4,1 kg de drogas na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais e foi localizado escondido no banheiro de uma residência. A corporação não divulgou a identidade dele.


A ação aconteceu após denúncias de que drogas estavam sendo fracionadas e comercializadas nas proximidades do ponto conhecido como "Terreirão", na Rua Solimar Alves Leite. Durante as buscas, um dos suspeitos tentou escapar pulando muros de residências da região e se escondeu no banheiro da casa de uma moradora. A entrada dos policiais na residência foi autorizada pela proprietária.


Com o apoio da equipe K9, os militares apreenderam tabletes de maconha, porções de cocaína, crack, haxixe e uma balança de precisão. Ao todo, cerca de 4,1 quilos de entorpecentes foram recolhidos.


O suspeito foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo registrada e que os procedimentos adotados pelo delegado seriam divulgados após a conclusão do registro.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atendimento suspenso

Delegacia de Migração da PF fecha em Vila Velha por falha na internet

Publicado em 05/08/2026 às 15:31
Porta da Delemig possui uma placa, informando que o sistema está fora do ar
Porta da Delemig possui uma placa, informando que o sistema está fora do ar Leitor | A Gazeta

Uma falha no fornecimento de internet interrompeu os serviços da Delegacia de Polícia de Migração da Polícia Federal (Delemig), localizada no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quarta-feira (5). Segundo a PF, o problema foi causado pelo rompimento de um cabo da operadora responsável pelo serviço. Até a publicação desta reportagem, a conexão ainda não havia sido restabelecida.


A corporação orientou que as pessoas afetadas pela interrupção façam o reagendamento do atendimento. Os casos mais urgentes ou específicos serão analisados individualmente. Para mais informações, a Delemig disponibiliza o telefone (27) 3149-8700 e o e-mail [email protected].


A Polícia Federal informou que acompanha a situação e afirmou que as medidas necessárias para normalizar o atendimento já estão sendo adotadas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Crime

Dupla é detida após invadir pizzaria para furtar cofre em Castelo

Publicado em 05/08/2026 às 13:58

Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos na madrugada de terça-feira (4) após invadirem uma pizzaria para furtar um cofre no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos abandonaram o cofre e outros objetos furtados ao perceberem a chegada das equipes. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.


De acordo com a PM, a corporação foi acionada após a denúncia de que três pessoas haviam invadido o estabelecimento. O grupo quebrou um vidro para entrar na pizzaria, arrombou o cofre, retirou dinheiro do caixa, tentou furtar um notebook e danificou uma máquina de cartão. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos deixaram os materiais para trás e fugiram.


Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram alcançados e encaminhados, juntamente com os objetos recuperados, à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo à tentativa de furto qualificado e encaminhado à Unidade de Internação Provisória Sul (Unip Sul), do Iases.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por carreta na BR 101 em Linhares

Publicado em 05/08/2026 às 13:52

Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma carreta no km 167 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (4). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, o veículo envolvido deixou o local e não havia sido localizado até o atendimento da ocorrência.


Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. A vítima foi socorrida em estado grave. A reportagem de A Gazeta procurou a PRF para saber se o motorista foi localizado e quais são as circunstâncias do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico

PM apreende arma, munições e drogas dentro de casa em São Mateus

Publicado em 05/08/2026 às 13:46

Após denúncias de moradores do bairro Morada do Lago, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Militar apreendeu um revólver, munições, drogas e materiais utilizados no tráfico em uma casa na noite de segunda-feira (3). Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.


Segundo a PM, os militares foram informados de que o imóvel, localizado em um beco, era usado para armazenar e comercializar entorpecentes. Ao chegarem ao local, encontraram a residência com a porta parcialmente aberta. Do lado de fora, os policiais visualizaram um tablete de crack, uma balança de precisão e um revólver, além de sentirem um forte odor característico da droga. Diante da situação, as equipes entraram no imóvel.


Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre 22, sete munições do mesmo calibre, quatro tabletes grandes de crack, uma pedra média e 328 pedras menores da mesma droga, um tablete de cocaína, duas porções de cocaína, duas facas, um rolo de papel-filme, sete balanças de precisão, diversos pinos para embalar entorpecentes, um relógio e uma câmera de segurança que, segundo a corporação, estava prestes a ser instalada na residência. No total, as drogas apreendidas tem quase 3,5 kg.


Todo o material foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Conforme informa a Polícia Civil, os entorpecentes serão encaminhados ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisados e, depois, incinerados. Já a arma de fogo será levada ao Departamento de Balística Forense da PCIES.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Grande Vitória

Feto é encontrado em lixeira de UPA na Serra

Publicado em 05/08/2026 às 12:25

Um feto do sexo feminino foi encontrado em uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada para a unidade, localizada no bairro Maria Niobe, em Serra Sede.


A Polícia Civil informou que o feto tinha aproximadamente 25 semanas e que o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver. A investigação segue em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Ninguém foi detido. 


O feto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em VitóriaA Secretaria Municipal de Saúde da Serra informou que também apura o caso.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro

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