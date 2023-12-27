ES tem estoque zerado de dois tipos de sangue e Sesa faz alerta para doação

O corpo de um homem foi encontrado pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros no Rio Itabapoana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1º). A vítima, que não teve o nome nem a idade divulgados, havia sido vista pela última vez por testemunhas na sexta-feira (31), quando se debatia na água.





O corpo estava a cerca de seis metros de profundidade. Os bombeiros iniciaram as buscas na sexta-feira (31), pelas margens do rio, utilizando equipamentos específicos para a operação. Durante os trabalhos, as equipes encontraram trechos de grande profundidade, correnteza forte e outras adversidades que dificultaram as buscas durante a noite.





Na manhã deste sábado (1º), uma equipe especializada em mergulho iniciou as buscas no rio. Cerca de 20 minutos depois, o corpo da vítima foi localizado. As polícias Científica e Militar foram acionadas pela reportagem, mas não deram retorno até a publicação desta matéria.