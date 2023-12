Grande incêndio atinge áreas de preservação ambiental em Sooretama

O drama da mãe palestina que tenta deixar a Faixa de Gaza junto com seus cinco filhos, entre eles uma bebê de menos de um ano que nasceu no Espírito Santo, está prestes a chegar ao fim. Ao portal A Gazeta, o líder da mesquita de Vitória, xeique Mohammed Barakat, confirmou que eles estão no novo grupo de repatriados brasileiros que serão resgatados em novo voo das Força Aérea Brasileira (FAB), em meio ao conflito com Israel.

Não há informações precisas se toda a família está no mesma lista, de acordo com o xeique. Pelo menos 40 pessoas foram autorizadas a cruzar a fronteira da cidade de Rafah, entre o sul de Gaza e o Egito. Há dificuldade de conexão telefônica com as famílias, o que dificulta a confirmação do número total de resgatados.

O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, disse que eles deixaram o território na manhã deste sábado (9). De lá, partiram para o Cairo, de onde seguirão na aeronave KC-30 da FAB. O voo será direto, com previsão de duração de 15 horas, e deve chegar neste domingo (10).

Desde meados de novembro, a mãe palestina e seus cinco filhos estavam ao sul do território de Gaza, sob proteção da embaixada brasileira. O marido e pai das crianças, que mora em Vila Velha, prefere que a família não seja identificada, para evitar retaliações. Há 10 dias, ele conversou com a reportagem de A Gazeta, com exclusividade, sobre o drama de trazer esposa e filhos para o Brasil.