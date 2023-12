Economia do ES cresceu 4,7% até setembro

A Justiça estadual manteve seu posicionamento e negou recurso da Rodosol que pretendia prorrogar a concessão da Terceira Ponte e de trecho da Rodovia do Sol até que fosse feito o reequilíbrio econômico e financeiro do vínculo ou que o governo do Estado pague uma dívida milionária que teria com a empresa. Portanto, o contrato, se não houver nenhuma decisão diferente, termina mesmo nesta quinta-feira (21).

Sobre a dívida do governo do Estado com a empresa, conforme o mais recente cálculo, estimada em R$ 248 milhões, a juíza afirmou não ver razões para a manutenção do vínculo, já que o valor pode ser pago mesmo depois do encerramento do contrato.