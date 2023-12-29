Ciclista é baleado por dupla em rodovia do Litoral Sul do ES

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Duas apostas do Espírito Santo, de Aracruz, no Norte do Estado, e de Cachoeiro, no Sul, acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 63.121,17. O prêmio principal, sorteado na noite de terça (28), acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
O Parque da Fonte Grande, em Vitória, ficará aberto na noite desta quarta-feira (29) para que as pessoas possam observar a lua cheia A atividade será realizada no Mirante da Cidade, das 18h às 20h, com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento.
Do ponto mais alto da Capital, a 308,8 metros de altitude, moradores e visitantes poderão contemplar a lua cheia em meio a uma das paisagens mais privilegiadas de Vitória, com vista para cartões-postais
Segundo a prefeitura, a proposta do projeto "Lua Cheia no Parque da Fonte Grande", que está em sua 5ª edição, é aproximar o público das áreas naturais protegidas do município, oferecendo uma experiência de contemplação, lazer e conexão com a natureza em um dos espaços verdes mais emblemáticos da capital.
O acesso ao Parque da Fonte Grande será feito pela guarita Tião Sá, localizada na Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada da antiga unidade da Faesa. A subida poderá ser realizada de carro, moto ou bicicleta pela via interna do parque, a Estrada Tião Sá, seguindo até o estacionamento. A entrada será autorizada até as 19h. O evento contará com o apoio da Guarda Municipal.
Em caso de chuva ou de tempo muito nublado, a atividade será automaticamente cancelada.
Um homem foi encontrado morto e enterrado na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). A Polícia Militar afirma que descobriu o cadáver após receber uma denúncia sobre um possível homicídio ocorrido em uma boate da cidade, no domingo (26).
Segundo as informações passadas à corporação, os autores do crime teriam ocultado o cadáver em um cafezal próximo ao estabelecimento. Os militares fizeram buscas pela região e encontraram, além do corpo da vítima, um carregador de celular com vestígios de sangue. De acordo com a PM, equipes da Polícia Civil já haviam feito buscas pelo cadáver na região durante a segunda-feira (27), mas não o localizaram.
A PM informou que, após a realização da perícia pela Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. Informações sobre a identidade da vítima ainda não foram divulgadas. A reportagem buscou a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.
Um trabalhador morreu após a retroescavadeira que conduzia tombar de um barranco no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Leandro Santos Souza, de 43 anos, realizava um serviço de extração de areia quando a máquina apresentou um problema mecânico.
Desgovernada, a retroescavadeira atravessou a Avenida Newton Braga e entrou na propriedade do pai da vítima. Ao passar por um barranco, o veículo tombou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com a Polícia Civil, a perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Morreu nesta terça-feira (28) o advogado Geanderson Godoi, de 41 anos, vítima de um acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A morte foi confirmada pela esposa dele, Nadja Angra.
O acidente aconteceu no dia 16 de julho, na região de Itapina, e envolveu um carro e um caminhão. O advogado José Peres de Araújo e a esposa dele, Cilezia de Oliveira, morreram no local. Geanderson, que também estava no veículo, foi resgatado e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Os três viajavam para uma audiência em Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão envolvido na colisão saiu ileso. Ele permaneceu no local até a chegada das equipes de socorro e fez o teste do bafômetro, que não identificou álcool.
A Ordem dos Advogados Brasileiros - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) compartilhou em suas redes sociais uma nota manifestando profundo pesar pela morte de Geanderson e expressando condolências aos seus familiares e amigos.
Errata
A versão anterior desta reportagem informou incorretamente que o advogado Geanderson Godoi tinha 31 anos. Na verdade, ele tinha 41 anos. O texto foi corrigido.
O motoboy Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (27), no bairro Vila Palestina, em Cariacica. A vítima foi atingida por dois disparos, um na cabeça e outro no peito.
Evandro morava no último andar de um prédio. Uma prima da vítima contou à polícia que ouviu disparos e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o motoboy caído na escada.
Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que Evandro era usuário de drogas e morava no apartamento havia menos de dois anos. Segundo eles, o motoboy discutia com frequência com familiares que também residiam no prédio e com outros vizinhos.
No último sábado (25), duas ocorrências foram registradas por uma tia de Evandro. Conforme relato feito à Polícia Militar, o motoboy teria ferido alguns dedos da mulher com um objeto cortante e a insultado.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta.
Um homem de 32 anos morreu após ser baleado por quatro suspeitos encapuzados no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Jonathan Gomes dos Santos foi atingido por três tiros na noite de domingo (26), chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de segunda-feira (27).
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender à ocorrência e chegou a acompanhar um Chevrolet Corsa azul em que os suspeitos fugiam. No entanto, eles conseguiram escapar.
A vítima foi levada ao hospital por meios próprios. Ainda na noite do crime, Jonathan contou aos policiais que os autores dos disparos estavam encapuzados, mas disse que não conseguiu identificá-los.
Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Um motorista, de 79 anos, morreu em um acidente envolvendo três veículos na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um Fiat Argo que bateu de frente com uma carreta.
Um Chery Tiggo também foi atingido no acidente, mas a dinâmica do envolvimento do veículo ainda está sendo apurada. A carreta era utilizada para o transporte de produtos perigosos, mas os tanques estavam vazios no momento da colisão e continham apenas resíduos da carga.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para atendimento foram acionados os recursos da concessionária como veículo de inspeção, guincho e ambulância. Corpo de Bombeiros e perícia também foram acionados.O trânsito no local funcionou em sistema de Pare e Siga.
A Polícia Científica informou que o corpo dom homem de 79 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Atualização
A Justiça divulgou nesta terça-feira (28) que o júri popular do réu foi adiado para outubro. Veja aqui mais detalhes.
Um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros vai a júri popular em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, responde pela morte da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, assassinada em 12 de maio de 2019, no distrito de Conduru.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o acusado acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Rogélio responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.