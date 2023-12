Ciclista é baleado por dupla em rodovia do Litoral Sul do ES

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), responsável por armazenar o sangue proveniente de doações, está com os estoques de A negativo e O negativo zerados. A Secretaria de Estado da Saúde alerta para a necessidade de doação de sangue. Além dos dois tipos sanguíneos zerados, os estoques de AB negativo, B negativo e O positivo estão abaixo do que é classificado como estoque ideal. Os números foram divulgados pela Sesa nesta quarta-feira (27). Veja abaixo uma planilha atualizada dos estoques: