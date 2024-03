Caminhão capota e acidente complica trânsito na BR 259 em João Neiva

Um caminhão capotou na altura do km 20,7 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira, por volta das 3h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo, que ainda não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local. A via ficou totalmente interditada até As 7h25, quando o trânsito passou a fluir no sistema pare e siga. Por volta das 10h30, o trânsito foi liberado completamente para a passagem de veículos, segundo a corporação.