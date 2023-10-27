Apostas do ES 'batem na trave' e faturam R$ 52 mil na Mega-Sena

Foi por pouco! Duas apostas capixabas quase acertaram as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado nesta quinta-feira (26). Os sortudos podem não ter ficado milionários, mas faturaram o valor de R$ 52.779,21, cada um, após acertarem cinco números do sorteio.

Uma das apostas foi feita em Vila Velha, na Grande Vitória, enquanto a outra foi feita em Pedro Canário, no Norte do Estado. Ambos os jogos são do tipo simples. Ninguém acertou o prêmio principal da Mega-Sena, o jogo acumulou e deve pegar R$ 90 milhões no próximo concurso, que será sorteado neste sábado (28).