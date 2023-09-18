Após quase 6 anos, Vila Velha anuncia reconstrução da Ponte da Madalena

Após quase seis anos desde o desabamento da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, os moradores do bairro terão a estrutura de volta. A administração municipal afirmou, nesta segunda-feira (18), que a autorização de licitação já foi assinada e que, nos próximos dias, a ordem de serviço deve ser divulgada.
A Ponte da Madalena desabou no dia 3 de dezembro de 2017 devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na ocasião, elevando o nível do Rio Jucu e provocando uma correnteza, que destruiu a estrutura. Considerada uma importante atração turística em Vila Velha, a Ponte da Madalena era bastante frequentada por pescadores e ciclistas — além de ser a entrada para a Reserva Ecológica de Jacarenema pela Barra do Jucu.
Ainda de acordo com a prefeitura, o investimento será da casa de R$ 14,5 milhões. O aviso de licitação, na modalidade regime diferenciado de contratação, foi publicado nesta segunda (18) no Diário Oficial de Vila Velha. "A empresa ou consórcio especializado vencedor do certame terá prazo de até 60 dias para finalizar os documentos técnicos, que vão viabilizar a obra. Superada essa etapa, a expectativa é de que a obra seja concluída no prazo de um ano, conforme consta na previsão do edital", informou a administração municipal.