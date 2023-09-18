Após quase 6 anos, Vila Velha anuncia reconstrução da Ponte da Madalena

Projeção da Prefeitura de Vila Velha de como ficará a Ponte da Madalena após reconstrução. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Após quase seis anos desde o desabamento da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, os moradores do bairro terão a estrutura de volta. A administração municipal afirmou, nesta segunda-feira (18), que a autorização de licitação já foi assinada e que, nos próximos dias, a ordem de serviço deve ser divulgada.

Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, está destruída Crédito: Vitor Jubini

A Ponte da Madalena desabou no dia 3 de dezembro de 2017 devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na ocasião, elevando o nível do Rio Jucu e provocando uma correnteza, que destruiu a estrutura. Considerada uma importante atração turística em Vila Velha, a Ponte da Madalena era bastante frequentada por pescadores e ciclistas — além de ser a entrada para a Reserva Ecológica de Jacarenema pela Barra do Jucu.