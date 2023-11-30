Voo é cancelado por problemas técnicos e gera transtornos em Vitória

Na tarde desta quinta-feira (30), um vídeo que circulou pelas redes sociais informava que vários voos da companhia aérea Latam foram cancelados. As "várias partidas", na verdade, segundo a própria companhia, limitou-se ao voo LA3333, que faria a conexão entre Vitória até Guarulhos, em São Paulo.

A decolagem estava prevista para às 14h45, mas por necessidade de uma manutenção corretiva não programada na aeronave, a partida não ocorreu.

Em nota, a companhia informou que todos os passageiros foram reacomodados em outros voos da companhia, com decolagens previstas ainda nesta quinta-feira (30).