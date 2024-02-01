Trabalhadores de limpeza aprovam proposta e greve chega ao fim no ES

“A negociação foi vitoriosa, foi uma grande conquista! A proposta inicial feita pelos patrões, após 5 rodadas de negociação, era de apenas 3,71%. E com a greve, a passeata e a luta da categoria essa proposta avançou e com isso os trabalhadores vão ter mais ganhos”, comemorou a presidenta do Sindilimpe, Evani Reis.