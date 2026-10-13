PF apreende anabolizantes em operação contra comércio ilegal em Marataízes

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), uma operação contra o comércio ilegal de anabolizantes, ocm dois mandados de busca e apreensão em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, e em Niterói, no Rio de Janeiro. Foram apreendidos 19 frascos das substâncias e o celular do investigado.





Segundo a PF, a ação é um desdobramento de uma operação deflagrada em janeiro deste ano, após investigações identificarem o envio de anabolizantes de Niterói para o município capixaba.





Os materiais apreendidos serão encaminhados à perícia técnica federal. A análise também deverá ajudar a identificar possíveis outros envolvidos no crime.





De acordo com a corporação, o investigado poderá responder pelo crime de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, além de outros delitos que possam ser identificados durante a investigação.