Pai e filha de 2 anos são mantidos reféns dentro de carro em Sooretama

Um pai e a filha dele, de apenas 2 anos, foram mantidos reféns e ameaçados com uma faca em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no domingo (11). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 25 anos, furtou uma faca em uma mercearia, invadiu o veículo onde estavam as vítimas e obrigou o motorista a dirigir.





Quando trafegavam pela BR 101, já em Linhares, um policial penal percebeu a movimentação suspeita, avistou a faca próxima ao motorista e à criança e realizou a abordagem. Luis Henrique Oliveira Ferreira foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar.





O suspeito foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante por privação de liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, com a qualificadora de crime praticado contra menor de 18 anos.