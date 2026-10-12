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Norte capixaba

Pai e filha de 2 anos são mantidos reféns dentro de carro em Sooretama

Suspeito rendeu a família após furtar faca em mercearia; sequestro terminou na BR 101, em Linhares, após abordagem de policial penal

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 12:26

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 out 2026 às 12:26

Um pai e a filha dele, de apenas 2 anos, foram mantidos reféns e ameaçados com uma faca em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no domingo (11). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 25 anos, furtou uma faca em uma mercearia, invadiu o veículo onde estavam as vítimas e obrigou o motorista a dirigir.


Quando trafegavam pela BR 101, já em Linhares, um policial penal percebeu a movimentação suspeita, avistou a faca próxima ao motorista e à criança e realizou a abordagem. Luis Henrique Oliveira Ferreira foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar.


O suspeito foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante por privação de liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, com a qualificadora de crime praticado contra menor de 18 anos.

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