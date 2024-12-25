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Criança raptada após mãe ser agredida no ES é localizada no RJ

Homem invadiu a casa da ex, agrediu a mulher com golpes de marreta e fugiu com os dois filhos; uma bebê de um ano foi abandonada dias depois em uma calçada de Vila Velha

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2024 às 10:55
Filho de mãe agredida com marretadas na cabeça pelo ex no Espírito Santo é encontrado no Rio de Janeiro
Mãe deu entrevista na Rodoviária de Vitória enquanto aguardava ônibus para o RJ Crédito: Ronaldo Rodrigues
O menino de 3 anos raptado pelo pai em novembro, após o homem agredir a mãe da criança com golpes de marreta, em Vila Velha, foi localizado em Itaperuna, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (23). A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar, onde aguarda a chegada da mãe para levá-la. Nesta quarta-feira (25), a mulher embarcou na Rodoviária de Vitória para reencontrar o filho.
O crime aconteceu no bairro Ulisses Guimarães, quando o homem invadiu a casa da ex, uma balconista de 23 anos, e a golpeou com marretadas, fugindo em seguida com os dois filhos do casal, o menino, de 3 anos, e uma bebê, de 1. A menina foi encontrada dias depois abandonada em uma calçada do bairro Rio Marinho, no mesmo município, mas o menino seguia desaparecido desde então. 

Mãe viaja para reencontrar criança 

Em entrevista ao g1ES, a balconista disse que estava no serviço quando a delegada de Itaperuna ligou e disse que a polícia havia localizado o pai e a criança após uma denúncia anônima. "Eu estou muito feliz. Não vejo a hora de encontrá-lo. Foram dias de muita angústia sem saber se ele estava bem ou não. Foi um presente de Natal, que eu esperei muito", desabafou.
"Eu estou muito abalada. Foi muita coisa que aconteceu nesse período e, agora, veio a notícia da morte do pai dele também. Eu não sei como vou falar com meu filho sobre isso porque ele entende e pergunta pelo pai", finalizou.
De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o homem foi conduzido por policiais militares à Delegacia de Itaperuna, onde foi cumprido um mandado de prisão temporária. Ele estava em uma cela na unidade e cometeu suicídio. A perícia foi realizada no local e a unidade instaurou procedimento para apurar o fato. A corporação informou que a Corregedoria-Geral de Polícia Civil do RJ acompanha o caso.
RESUMO DO CRIME

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