Mulher fica em estado grave após ser atacada a golpes de marreta em Vila Velha

Uma mulher de 23 anos foi atacada com marretas na cabeça, dentro do próprio quarto, durante a madrugada desta sexta-feira (1) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha . Segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela, que fugiu do local levando os dois filhos do casal - um menino de 3 anos e uma menina de 2.

A família da vítima contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que eles estavam separados há 2 meses e a relação era conturbada. Após o crime, vizinhos relataram que viram o suspeito saindo da casa com as crianças. A mulher foi deixada ferida no local junto à arma utilizada.

Mesmo machucada, ela andou cerca de 500 metros para pedir ajuda ao pai e caiu pedindo socorro na calçada da residência dele. O irmão da vítima, de 16 anos, foi quem a encontrou. “Ele saiu com as crianças, não levou roupa, não levou nada. Ele pegou os filhos e saiu correndo. Levou o celular dela também, deixou só os documentos”, disse a mãe da vítima.

A jovem foi atendida no Pronto Atendimento do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) e o estado de saúde dela é considerado grave. Já as crianças, seguem desaparecidos, segundo os familiares. A Polícia Civil informou que o fato será investigado e, até a publicação, nenhum suspeito foi detido. O nome do suspeito não será divulgado por que as investigações estão na fase inicial.

A corporação destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.