Jovem é preso na BA suspeito de perseguir e ameaçar ex-namorada no ES

Um jovem de 18 anos, suspeito de ameaçar e perseguir a ex-namorada, de 16 anos, foi preso em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia , na manhã desta quinta-feira (31). Segundo a Polícia Civil , o crime aconteceu em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , e o indivíduo fugiu para se esconder no estado vizinho após ter conhecimento de que era alvo de um mandado de prisão preventiva, mas acabou sendo localizado pela polícia na casa da avó e foi necessário o uso de algemas para detê-lo.

A corporação informou que a vítima compareceu à delegacia, acompanhada da mãe, relatando que o ex, mesmo após a Justiça conceder medida protetiva de urgência a ela, continuava lhe perseguindo e fazendo ameaças de mortes constantes, por telefone, em publicações de mensagens. Disse ainda que o jovem ia até a porta da escola onde ela estuda, fazendo com que ela deixasse o colégio antes do horário previsto, por medo.

A adolescente acrescentou que o suspeito possui fácil acesso a arma de fogo e mencionava durante as ameaças que iria utilizar o armamento para “dar tiro na cara dela”, caso ela tivesse contato com outro homem. Após as contínuas ameaças, a 3ª Vara Criminal de São Mateus expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que decidiu fugir da cidade para não ser pego pela polícia.

Em campana na região onde o indivíduo morava, os policiais o localizaram saindo de uma área de mata. Ele alegou que tinha saído da casa da avó para fumar maconha e acabou sendo conduzido para a Delegacia de Teixeira de Freitas. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, com o apoio da Polícia Civil baiana.