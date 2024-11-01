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Bairro Nova Rosa da Penha

Irmãos são alvo de ataque em moto e um deles morre baleado em Cariacica

Davi Emanuel de Sena Ferreira, de 25 anos, morto a tiros, estava na garupa da moto, e o irmão dele, de 34, foi baleado, mas sobreviveu; os dois seguiam para uma lanchonete

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 11:30

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

01 nov 2024 às 11:30
Rua próxima ao local do crime em Nova Rosa da Penha
Rua próxima ao local do crime em Nova Rosa da Penha Crédito: Fernando Oliveira/ TV Gazeta
Um jovem de 25 anos foi assassinado no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na noite de quinta-feira (31), quando estava na garupa da moto, que era pilotada pelo irmão dele, de 34 anos. Segundo a Polícia Militar, os irmãos haviam acabado de abastecer o veículo e estavam indo para uma lanchonete quando foram surpreendidos pelo atirador, que efetuou os disparos de dentro de um carro. Davi Emanuel de Sena Ferreira foi atingido por vários tiros e morreu no local.
Conforme apuração da TV Gazeta, o irmão da vítima também foi baleado nas costas, mas acelerou após os tiros e conseguiu sobreviver. Pouco tempo depois, ele retornou ao local e já encontrou Davi Emanuel morto e a Polícia Militar que também estava no local.
O homem de 34 anos contou aos militares que eles foram atacados pelas costas quando passavam próximo a um material de construção. Tentando escapar, ele acelerou a moto e se escondeu. Ao retornar ao local do ataque, já encontrou o irmão sem vida. 
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

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