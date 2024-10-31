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Com CNH vencida

Motorista é flagrado dirigindo embriagado e com arma na BR 101 no ES

Polícia Rodoviária Federal disse que condutor estava em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, como ultrapassagens em faixa contínua e zigue-zague
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 out 2024 às 12:15

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 12:15

Arma foi apreendida pela PRF Crédito: Divulgação/ PRF
Um homem foi detido na madrugada desta quinta-feira (31) após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo embriagado e portando uma arma de fogo ilegal em uma caminhonete na BR 101, em Atílio Vivácqua, Sul do Espírito Santo. O condutor, segundo a corporação, estava em alta velocidade, realizando manobras perigosas, como ultrapassagens em faixa contínua e zigue-zague.
A abordagem ao veículo, uma Toyota Hilux, aconteceu no km 426 durante uma fiscalização focada no combate à criminalidade, disse a PRF. Após ser parado, foi verificado que o motorista possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde junho de 2019 e apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada e dificuldade de equilíbrio.
Segundo a PRF, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica em São José das Torres, distrito de Mimoso do Sul. O teste do bafômetro registrou 0,78 mg/l, confirmando o crime de embriaguez ao volante. No veículo, a polícia encontrou um revólver calibre .32 com três munições intactas, sem autorização de porte.
O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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