Wendel Marques dos Santos morreu em confronto com a Polícia Militar, no bairro Aparecida, em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Dougla Caus, os militares foram ao local após levantamentos indicarem a presença do suspeito na região. “Durante a abordagem, o indivíduo atirou contra os militares, que revidaram. Ele foi atingido e socorrido ao Pronto Atendimento de Alto Lage, onde foi a óbito”, afirmou o coronel.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de envolvimento em assassinato de sargento da PM do ES é morto em ação policial

Marcelo Wesley Alves da Silva, vulgo "Pitchula"; Edson Lucas Collaça de Souza; Wendel Marques dos Santos e Guilherme Augusto Rodrigues Gomes Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Chefia de facção envolvido

Iranilto de Souza de Freitas, conhecido como Iranilto Gama, é uma das lideranças da Família Capixaba AFC, ligada ao Terceiro Comando Puro, e foi preso no dia 12 de julho, em casa, no Morro dos Gama, na região da Grande Mucuri, em Cariacica. De acordo com a PM, ele é suspeito de participar no caso.

Iranilto de Souza de Freitas preso por envolvimento na morte de sargento Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Segundo a investigação, Pitchula teria sido autor dos disparos, e os demais teriam participado de alguma forma, conforme explicou o coronel Douglas Caus.

"Nesse momento, os indivíduos que estão com mandado de prisão (em aberto) ainda têm a possibilidade de se entregarem à Polícia Civil e serem conduzidos à delegacia para responder pelo crime que eles cometeram. Porque, se o nosso serviço de inteligência, com a nossa Força Tática, os nossos policiais militares conseguirem detectá-los, a única saída que eles têm é imediatamente deitarem no chão e se entregarem. Porque, se enfrentarem a Polícia Militar, de maneira covarde como fizeram com o sargento, invariavelmente iremos responder à altura, e aí é força máxima", afirmou Caus, em entrevista dada em coletiva de imprensa em julho deste ano.

Caus também havia pontuado que o crime não ficaria impune. “Quando se mata um policial, é uma afronta contra o Estado e é colocar a autoridade do Estado em cheque”, frisou.

Caso

O sargento Magno Colatti Silva foi assassinado com cinco tiros durante o dia de folga em Mucuri, Cariacica, no dia 4 de julho. Há quase 30 anos na Polícia Militar, ele era considerado por pessoas próximas um pai de família e um irmão atencioso. Deixou três filhos e uma esposa grávida.

No dia posterior ao crime, o então secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, delegado federal Eugênio Ricas, em entrevista à TV Gazeta, disse que a Polícia Civil trabalhava com duas linhas de investigação para desvendar o homicídio.

A primeira era que ele tenha sido reconhecido por criminosos como agente da Segurança Pública e atacado; já na segunda versão, a história é que o sargento e um primo teriam ido até um posto comprar combustível para um equipamento. Esse parente teria sido repreendido por traficantes por passar com o carro em alta velocidade.

Essa linha de investigação, de que teria havido um desentendimento do primo do sargento com um dos criminosos, é a que predomina atualmente.

"A versão que temos até agora é que ele foi chamado pelo primo dele pra ajudá-lo em um processo de limpeza na região. Em uma das passagens, o primo o pediu para um carro abaixar o vidro e andar mais devagar. Em seguida, o Pitchula apareceu e atirou contra ele quando viu que o sargento estava armando".

"Pitchula"