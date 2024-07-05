Polícia divulga foto de suspeito de matar sargento da PM em Cariacica

"Ele tem ligações com líderes de organizações criminosas, com a A Família Capixaba (AFC), que domina o tráfico da região, então estamos mapeando tudo. Por enquanto ele é o principal suspeito, mas é possível que haja outros. O que temos dito é que, se ele tiver um pingo de inteligência, ele se entrega hoje", declarou o secretário.

O sargento Colati estava de folga no bairro onde mora quando foi atingido por cinco tiros. Ele chegou a ser levado para um Pronto Atendimento (PA) em Viana, mas não resistiu. A Polícia Civil, até agora, trabalha com duas linhas de investigação: a primeira é que ele tenha sido reconhecido por criminosos como agente da Segurança Pública e atacado; a segunda é que ele tenha se envolvido em uma discussão com traficantes em um posto de combustível da região.