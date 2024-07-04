Sargento da Polícia Militar é morto a tiros em Cariacica

TV Gazeta. O agente, identificado como Sargento Colati (Magno Colati Silva) chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, mas não resistiu aos ferimentos. Um sargento do 6º Batalhão da Polícia Militar morreu após levar cinco tiros no bairro Mucuri, em Cariacica , no fim da tarde desta quinta-feira (4). A informação foi confirmada por uma fonte da. O agente, identificado como Sargento Colati (Magno Colati Silva) chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, mas não resistiu aos ferimentos.

Em vídeos que circulam em redes sociais é possível ver a movimentação de viaturas policiais e helicóptero próximo ao local do crime. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, se pronunciou sobre o caso e disse que a polícia já identificou o suspeito de ter disparado contra o agente

Sagento Coleti, do 6º Batalhão da Polícia Militar morreu após levar cinco tiros. Crédito: Arquivo Pessoal

"Ainda estamos apurando as circunstâncias e essa é a nossa prioridade absoluta. Não vamos descansar enquanto não identificarmos e prendermos quem tirou a vida de um irmão, de um colega de farda. Quero desejar meus sentimentos a família do sargento Colati. Reiteramos que não vamos descansar enquanto os criminosos não forem presos", frisou.

Às 18h45, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima será encaminhado pela Polícia Científica ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", finalizou.

PM busca suspeitos em bairro

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, informou, na madrugada desta sexta-feira (5) que policiais militares fazem uma operação saturação no bairro Mucuri com o objetivo de localizar os suspeitos.

"Nosso objetivo é encontrar os indivíduos que ceifaram a vida do 3⁰ Sgt PM Magno Colati Silva. Vamos concentrar todos os nossos esforços na caçada desses criminosos que cometeram esse ato de covardia. Estamos em campo com nossas equipes trabalhando incansavelmente. A melhor opção para esses criminosos é se entregarem à Polícia Civil para responderem pelos seus atos", disse.

Marcelo Wesley Alves da Silva, o "Pitchula", suspeito de matar sargento Magno Colati Silva Crédito: Divulgação

"Ato covarde", diz Associação de Subtenentes e Sargentos do ES (Asses)

Em nota divulgada na noite de quinta-feira (4), a Associação de Subtenentes e Sargentos do ES (Asses) divulgou nota condenando o assassinato do sargento Colati. Veja, na íntegra, o comunicado abaixo:

Com imensa dor e consternação, comunicamos o falecimento do Sargento da Polícia Militar Magno Colatti Silva, ocorrido hoje, no município de Cariacica. Este ato covarde e cruel nos deixa profundamente abalados e indignados. O Sargento Colati era servidor público, dedicado à sua missão de proteger e servir à comunidade capixaba.

Sua morte representa uma perda irreparável para a corporação e para toda a sociedade capixaba.

Nos solidarizamos com a família e amigos neste momento de profunda dor. A Associação dos Subtenentes e Sargentos do ES (ASSES) se coloca a disposição e apoio necessário aos familiares, tanto no âmbito legal quanto emocional.

Repudiamos com veemência este crime bárbaro e exigimos das autoridades competentes uma investigação rigorosa e célere para que os responsáveis sejam punidos com a máxima severidade da lei.

Não podemos permitir que a violência continue ceifando a vida de bravos homens e mulheres que dedicam suas vidas à segurança pública. É urgente que as medidas necessárias sejam tomadas para combater a criminalidade e garantir a paz em nosso Estado.