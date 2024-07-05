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Crime

Perfil: quem era o sargento da PM morto a tiros em Cariacica

Há décadas na corporação, o militar tinha três filhos e deixa a esposa que está grávida
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 jul 2024 às 13:00

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 13:00

Há quase 30 anos na Polícia Militar, o sargento Magno Colati Silva era considerado por pessoas próximas um pai de família e um irmão atencioso. Ele foi morto após levar cinco tiros no bairro Mucuri, em Cariacica, no final da tarde de quinta-feira (4). Deixou três filhos e uma esposa grávida.
Na manhã desta sexta-feira (5), Hudson Colati (único irmão do sargento) e a esposa da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a liberação do corpo. Mesmo abalado e chorando, Hudson conversou um pouco com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.
"Eu estava em horário de serviço, eram 18h quando minha mãe me liga falando que meu irmão foi baleado. Não deu para chegar lá (PA de Viana) porque no meio do caminho recebi outra ligação dizendo que meu irmão tinha falecido. Meu único irmão", desabafou.
"Ele estava todo feliz que iria ser pai de novo. Sei que muitas famílias passam por isso, sabem o sentimento que a gente está sentindo hoje. Não é fácil. Que a justiça seja feita, que os caras sejam presos"
Hudson - Irmão do sargento assassinado
Sargento Colati iniciou a carreira na Polícia Militar em 1997. Estava de folga quando foi assassinado.

+ Sobre o caso

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