Perfil: quem era o sargento da PM morto a tiros em Cariacica

Na manhã desta sexta-feira (5), Hudson Colati (único irmão do sargento) e a esposa da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a liberação do corpo. Mesmo abalado e chorando, Hudson conversou um pouco com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.

"Eu estava em horário de serviço, eram 18h quando minha mãe me liga falando que meu irmão foi baleado. Não deu para chegar lá (PA de Viana) porque no meio do caminho recebi outra ligação dizendo que meu irmão tinha falecido. Meu único irmão", desabafou.

"Ele estava todo feliz que iria ser pai de novo. Sei que muitas famílias passam por isso, sabem o sentimento que a gente está sentindo hoje. Não é fácil. Que a justiça seja feita, que os caras sejam presos" Hudson - Irmão do sargento assassinado