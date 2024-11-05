Cômodo da casa onde ocorreu o crime com manchas de sangue em uma das paredes Crédito: Rodrigo Gomes

A mulher foi agredida dentro do próprio quarto em Ulisses Guimarães, também em Vila Velha, e segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela, que teria fugido do local levando os dois filhos.

Segundo a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a bebê foi abandonada na chuva em uma rua deserta e foi encontrada por uma dona de padaria. A menina foi levada para o Conselho Tutelar de Cobilândia, também em Vila Velha, e liberada para os cuidados dos familiares por volta das 11h. “Ela estava debaixo de chuva. A dona da padaria a abrigou, vestiu uma roupinha quentinha. Ela está bem. Deu uma emagrecida, mas está bem”, relatou uma tia-avó da criança, que não quis se identificar.

Agora, a preocupação da família é com o menino, que segue desaparecido. O ex-marido da vítima ainda não foi encontrado, segundo a Polícia Civil.

Your browser does not support the audio element. Bebê raptada após mãe ser agredida é achada em calçada de Vila Velha

"Se ele foi capaz de deixar que alguém abandonasse a filha dela em uma calçada na chuva, então a gente está agora mais preocupado com o menino" X - Tia-avó

A mãe das crianças passou o final de semana e a segunda-feira (4) internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e recebeu alta no final da manhã desta terça-feira. Ela teve cortes profundos na cabeça.