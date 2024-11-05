Uma bebê de um ano e oito meses, filha da balconista agredida com marretadas na cabeça na última sexta-feira (1º), foi encontrada abandonada em uma calçada no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, nesta terça-feira (5). A menina estava desaparecida, juntamente do irmão de 3 anos, desde o dia do crime. O menino segue desaparecido.
A mulher foi agredida dentro do próprio quarto em Ulisses Guimarães, também em Vila Velha, e segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela, que teria fugido do local levando os dois filhos.
Segundo a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a bebê foi abandonada na chuva em uma rua deserta e foi encontrada por uma dona de padaria. A menina foi levada para o Conselho Tutelar de Cobilândia, também em Vila Velha, e liberada para os cuidados dos familiares por volta das 11h. “Ela estava debaixo de chuva. A dona da padaria a abrigou, vestiu uma roupinha quentinha. Ela está bem. Deu uma emagrecida, mas está bem”, relatou uma tia-avó da criança, que não quis se identificar.
Agora, a preocupação da família é com o menino, que segue desaparecido. O ex-marido da vítima ainda não foi encontrado, segundo a Polícia Civil.
Bebê raptada após mãe ser agredida é achada em calçada de Vila Velha
"Se ele foi capaz de deixar que alguém abandonasse a filha dela em uma calçada na chuva, então a gente está agora mais preocupado com o menino"
A mãe das crianças passou o final de semana e a segunda-feira (4) internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e recebeu alta no final da manhã desta terça-feira. Ela teve cortes profundos na cabeça.
RELEMBRE O CRIME
- A balconista de 23 anos foi atacada com marretas na cabeça dentro do próprio quarto durante a madrugada de sexta-feira (1º) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela, que fugiu do local levando os dois filhos do casal — um menino de 3 anos e uma menina de 2.
- A família da vítima contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que eles estavam separados havia dois meses e a relação era conturbada.
- Após o crime, vizinhos relataram que viram o suspeito saindo da casa com as crianças. A mulher foi deixada ferida no local junto à arma utilizada.
- Mesmo machucada, ela andou cerca de 500 metros para pedir ajuda ao pai e caiu pedindo socorro na calçada da residência dele.