ES vai criar índice para medir desigualdade de gênero

Atlas quer identificar e compreender realidade das mulheres capixabas Crédito: Freepik

A fim de compreender a realidade e pluralidade das mulheres no Espírito Santo , a Secretaria Estadual das Mulheres lançou, nesta quinta-feira (14), um estudo que busca combinar dados quantitativos e qualitativos sobre as capixabas para promover a igualdade de gênero. O Atlas das Mulheres do Espírito Santo deve possibilitar o reconhecimento das diferentes formas de ser mulher no Estado, de acordo com a secretária da pasta, Jacqueline Moraes.

“Queremos saber mais sobre a empregabilidade das mulheres, a questão socioeconômica, a sua relação social com o seu território. Porque uma das faltas que nós temos na Secretaria é trabalhar a interseccionalidade”, explica Moraes.

Além de consolidar e qualificar os dados estatísticos e numéricos sobre a realidade feminina — como os fornecidos pelo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — disponibilizando-os no Observatório de Política para as Mulheres, o estudo tem como meta a criação do Índice de Desigualdade de Gênero (IDG), que fundamenta a avaliação de políticas públicas para mulheres.

Dividido em 18 segmentos que indicam recortes de pertencimento territorial, étnico-racial e de participação social e política, o Atlas deve suprir as lacunas apontadas pela secretária Estadual das Mulheres. “A mulher negra quilombola tem necessidades específicas diferentes da mulher negra urbana. Fazendo o recorte dessa interseccionalidade é que conseguimos entender essas especificidades”, afirma Jacqueline Moraes.

O estudo pretende abordar as vivências dos seguintes grupos femininos: mulheres de comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas, pomeranas e ciganas; do campo e da pesca; artistas e produtoras culturais; LBTI+, sendo as lésbicas, bissexuais, trans, intersexo e outras; políticas; parteiras e doulas; empreendedoras; periféricas; negras; atletas; jovens e idosas; mulheres com deficiências; privadas de liberdade; cientistas; trabalhadoras domésticas remuneradas; mães atípicas; lideranças religiosas; e as mulheres envolvidas com instituições que promovem o enfrentamento à violência de gênero.

Your browser does not support the audio element. ES vai criar índice para medir desigualdade de gênero

A necessidade da segmentação, de acordo com Moraes, é suprir a necessidade apontada pelo Plano Estadual de Políticas para as Mulheres do Espírito Santo de conhecer, de forma mais aprofundada, as realidades femininas de cada grupo.

"Vamos colocar histórias e rostos nos dados para gerar sensibilização dos governos" Jacqueline Moraes - Secretária Estadual das Mulheres

Para coletar os dados qualitativos e entender as interações das mulheres com as estruturas e grupos sociais, serão adotados métodos participativos. A partir de rodas de conversa — que proporcionam a escuta ativa — e da escrevivência — relatos escritos de vida — as histórias femininas poderão ser retratadas.